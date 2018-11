Ledezma tacha a Errejón de "lucifer" por desear para España "el infierno" que sufre Venezuela

El destacado opositor venezolano Antonio Ledezma se ha referido al cabeza de lista de Podemos a las elecciones autonómicas de Madrid, Íñigo Errejón, como "lucifer" por desear para España "el infierno" que vive Venezuela, en respuesta a unas declaraciones en las que el líder de la formación morada destaca los "importantísimos avances" que, a su juicio, se han producido en la nación caribeña.

En una entrevista publicada a final de octubre por el semanario chileno 'The Clinic', al ser preguntado sobre el motivo por el cual defiende al Gobierno de Nicolás Maduro, Errejón defiende que en Venezuela "ha habido importantísimos avances". Así, afirma que la gente hace "tres comidas al día", tiene acceso a servicios gratuitos de salud y educación y se respetan "los derechos y libertades de la oposición".

Interrogado por Europa Press sobre las declaraciones de Errejón, el ex alcalde metropolitano de Caracas ha considerado que esta descripción de la realidad venezolana "es una manera de profanar las tumbas de los miles de venezolanos que han muerto de hambre, por problemas de salud o a manos del hampa".

Ledezma ha asegurado que lo que ocurre en Venezuela "es una catástrofe humanitaria". "Por eso la gente huye. Ya han huido cerca de 4,3 millones de venezolanos por el hambre, por la escasez de medicinas y para escapar de un balazo en la cabeza", ha denunciado.

El líder opositor ha precisado que, según investigaciones recientes a las que ha tenido acceso, "el 92 por ciento de la población vive en condiciones de pobreza". Con todo el salario de un mes, ha relatado, no se pueden comprar más de 700 calorías "de las baratas". En consecuencia, "el 64 por ciento de los venezolanos ha perdido de manera involuntaria una media de once kilos de masa muscular".

En cuanto al sistema sanitario, ha indicado que hay 70.000 seropositivos que no tienen acceso a medicamentos retrovirales, otros 18.000 pacientes renales que no reciben tratamiento de diálisis y que "diariamente mueren entre cuatro y cinco mujeres de cáncer de mama porque no tienen quimioterapia".

Además, ha continuado, hay enfermedades que ya estaban erradicadas o al menos controladas en Venezuela y que han resurgido. Ledezma ha mencionado a este respecto que "el año pasado se contaminaron de malaria cerca de un millón de personas". Y, según el Gobierno de Lenín Moreno, los niños migrantes de Venezuela han llegado a Ecuador con sarampión o difteria, ha recordado.

Ledezma ha explicado que la escasez de comida y medicamentos se debe a que la crisis económica ha contraído el PIB venezolano "cerca de un 49 por ciento, una caída brutal que supera con creces la caída que vivió España durante la Guerra Civil o la que vivió Estados Unidos en la Gran Depresión de 1929".

"VIVIR EN EL INFIERNO"

En este contexto, Ledezma ha tildado a Errejón de "lucifer". "Es como si lucifer les estuviera planteando a los españoles vivir en el infierno. Él es el lucifer iberoamericano porque solo alguien que tenga relaciones diabólicas es capaz de pedir para España la tragedia que estamos viviendo en Venezuela", ha declarado.

El disidente venezolano ha lamentado la postura de Errejón porque, "si algún sacrificio debe servir para algo, es para que ningún pueblo del mundo sufra lo que están sufriendo los venezolanos". "Y a España, que nos ha dado tanto cariño, lo menos que le deseo es que viva este espanto", ha zanjado.

Ledezma es uno de los principales líderes de la oposición venezolana. Fue detenido en 2015 por su presunta implicación en un complot para derrocar a Maduro. Estuvo retenido en la cárcel militar de Ramo Verde pero poco después pasó a arresto domiciliario. En noviembre de 2017 se fugó y llegó a España, donde reside, aunque viaja periódicamente a otros países para denunciar la situación en Venezuela.