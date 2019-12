MINUTO POLÍTICO | Varapalo judicial a la Comunidad de Madrid por su venta de pisos a un fondo buitre

Nos paseamos ahora por el kiosko para buscar las noticias destacadas en la prensa de este viernes. Recopilamos estas noticias:

– En El País: ERC pidió a Sánchez que llamara a Torra como gesto de distensión. El 'president' ha estado reclamando a Sánchez esa llamada desde octubre.

– En El Mundo: Ex dirigentes del PSOE, del PP y de Ciudadanos lanzan un 'think tank' para impulsar pactos de Estado por el centro. El centro de ideas de la escuela de negocios Esade que dirige Toni Roldán contará con Jordi Sevilla, David Vegara o Alberto Nadal y la colaboración de Javier Solana.

– En La Razón: Entevista con Oriol Junqueras desde la cárcel de Lledoners. "Si no hay mesa de negociación entre gobiernos, votaremos 'no'", asegura. "Nosotros no estamos negociando una investidura, sino los mecanismos para buscar una solución democrática al conflicto", añade.