May ante la oposición de "tories" y laboristas a sus propuestas del "brexit"

La primera ministra británica, Theresa May, afronta dificultades para aprobar su acuerdo del "brexit" con las nuevas propuestas, tras la clara oposición manifestada por los conservadores más euroescépticos y la oposición laborista.

May explicará esta tarde en el Parlamento las nuevas medidas destinadas a conseguir apoyos, entre ellas la propuesta de someter a votación la posibilidad de celebrar otro referéndum, así como legislar para garantizar los derechos de los trabajadores.

Sin embargo, todo indica que la jefa del Gobierno se encamina a una cuarta derrota del pacto del "brexit" negociado con Bruselas una vez que el influyente diputado euroescéptico Jacob-Rees-Mogg haya afirmado este miércoles que May no tiene respaldo.

"Yo espero que la primera ministra mire las cifras, vea la falta de apoyo a su pacto, que se acuerde que en la primera votación (en enero) perdió por 230 (votos) y que (...), en realidad, la primera ministra no disfruta de una mayoría en la Cámara de los Comunes", señaló Rees-Mogg a Radio 4 de la BBC.

Además, el político sugirió que May debería dimitir si pierde la votación al afirmar que, como suele ocurrir en estos casos, debería hacer lo "más digno y elegante".

La primera ministra ha prometido fijar un calendario para su dimisión y elección de un sucesor una vez que los diputados voten el acuerdo en la primera semana de junio.

En tanto, el portavoz laborista del "brexit", Keir Starmer, también señaló hoy que la jefa del Gobierno debería abandonar sus esfuerzos de someter el pacto a una nueva votación.

"La primera ministra necesita aceptar hoy que lo que anunció ayer no va a funcionar y no se debería votar", declaró a la BBC Starmer, quien consideró que May aún tiene tiempo para "reconsiderar" la situación.

El líder laborista, Jeremy Corbyn, dijo ayer que no apoyará "una versión reempaquetada del mismo antiguo acuerdo".

En las últimas semanas, May y Corbyn mantuvieron negociaciones para intentar buscar opciones a fin de superar el actual punto muerto del proceso del "brexit", pero esos contactos terminaron la semana pasada sin que terminaran con un acuerdo.

El Reino Unido tenía previsto haber salido de la UE el pasado 29 de marzo, pero se vio obligado a retrasar la retirada hasta el próximo 31 de octubre ante la falta de acuerdo.