Merkel defiende su política de refugiados en Chemitz, ciudad alemana escenario de tensiones

La canciller alemana, Angela Merkel, defendió hoy en Chemitz (este del país) su política de refugiados, meses después de que esa ciudad se convirtiera en el epicentro de un terremoto político tras la muerte de un alemán de origen cubano, presuntamente a manos de un solicitante de asilo.

Merkel había recibido críticas de personas -entre ellas la alcaldesa de la localidad, Barbara Ludwig- que consideraban que llegaba tarde su visita a la ciudad, escenario de manifestaciones de extrema derecha con incidentes violentos que fueron objeto de discusión en todo el país.

"La alcaldesa ha dicho que mi visita ha sido demasiado tarde... Después de la primera vez que hablamos me pregunté cuándo sería el mejor momento de venir y pensé que lo mejor era esperar a que la situación se calmara un poco", dijo Merkel en un encuentro con lectores del diario local "Chemnitzer Neue Presse".

Merkel recordó lo ocurrido el 26 de agosto y los días posteriores y recalcó que "en primer lugar había ocurrido un crimen espantoso".

"Fue algo que hizo reaccionar a mucha gente, pero también hubo reacciones de la extrema derecha que no tienen justificación", reconoció.

Las preguntas del publico tuvieron que ver ante todo con la crisis de los refugiados y con temas relacionados directa o indirectamente con él, como el asesinato cometido en Chemnitz o una violación colectiva recientemente perpetrada en Friburgo (suroeste del país) también con la presunta participación de refugiados.

En ambos casos, los presuntos responsables habían falsificado sus documentos para solicitar asilo y habían cometido ya delitos antes.

"Tenemos que reaccionar ante peticionarios de asilo que falsifican documentos y violan la ley", indicó Merkel al respecto, pero agregó que eso no justifica que se perpetren otros delitos.

Preguntada acerca de si se habían cometido errores en el manejo de la crisis migratoria, Merkel señaló que estos habían ocurrido antes de 2015, cuando llegaron a Alemania cerca de un millón de refugiados.

"Los errores se cometieron antes de 2015 cuando no nos preocupamos lo suficientemente por que los refugiados tuvieran una vida digna cerca de sus países", puntualizó la canciller.

Asimismo, fue confrontada con su declaración de ese año cuando dijo que Alemania, como había resuelto tantas crisis en el pasado, resolvería también el reto que representaba el flujo migratorio.

"¿Qué tipo de canciller habría sido si hubiera dicho que no podíamos superar el reto? Además, después de decirlo no me quedé con las manos cruzadas, sino que empecé a trabajar por el acuerdo con Turquía, por el pacto con África y en muchas otras cosas", detalló.

Desde entonces, según Merkel, se han hecho progresos tanto en la reducción de la inmigración ilegal como en la integración de los refugiados.

Sin embargo, advirtió que nunca será posible eliminar por completo la inmigración irregular.

Merkel subrayó, además, la importancia de la solidaridad europea frente al asunto de los refugiados y recalcó que no se puede dejar solos a los países que tienen fronteras exteriores.

"No podemos decir que, como estamos en el centro de Europa, el problema no es nuestro, sino de Italia o España; tenemos que ayudar. Viktor Orbán, que ahora dice que no quiere ningún refugiado, me pidió ayuda en 2015. Ustedes recordaran que los refugiados estaban en Budapest", dijo en alusión al primer ministro húngaro.

Otro tema de debate de Merkel con el público, alrededor de 120 personas, fue que mucha gente en el este de Alemania, pese a la mejora de la situación económica, se sigue sintiendo de "segunda clase", lo que ha contribuido al ascenso de la ultraderechista Alternativa por Alemania (AfD) en esa parte del país.

Cerca del lugar del debate había una protesta de grupos de ultraderecha en contra de Merkel y la canciller fue preguntada al comienzo de la discusión sobre si también estaría dispuesta a dialogar con los manifestantes.

"Estoy dispuesta a hablar con todo el que quiera hablar conmigo. Pero lamentablemente hay manifestaciones en que no se trata de hablar con alguien, sino de no dejar hablar a los otros", subrayó.