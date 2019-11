Nuevos bloqueos en el Líbano en medio de advertencias por colapso económico

Los estudiantes han bloqueado este miércoles varias Universidades y centros educativos, y se han manifestado en las sedes de algunas empresas, en el marco de las protestas que estallaron el pasado 17 de octubre, mientras crece la preocupación por el deterioro de la ya muy débil economía libanesa.

Estudiantes de secundaria y universitarios realizaron hoy sentadas en sus centros educativos, así como en otras instituciones como el Ministerio de Educación, y forzaron la cancelación de las clases en la Universidad Americana en Beirut, la más prestigiosa del país, y otras.

En la ciudad sureña de Sidón, los manifestantes salieron a las calles después de que se difundiera en internet un vídeo en el que la directora de un instituto amenazaba con expulsar a todos los alumnos que participaran en las protestas.

En esta localidad mediterránea también tuvieron como blanco la compañía de telecomunicaciones Ogero y la empresa pública de electricidad.

"Mis padres pidieron un crédito para que pudiera seguir estudiando, ahora no sé si podrán pagarlo y yo no he conseguido aún trabajo. ¿Cómo no voy a participar en las protestas?", dijo a Efe un joven de nombre Bilal, en una sentada frente a la sede del Banco Central del Líbano en Beirut.

En medio de las protestas, que cumplen hoy su vigésimo primer día, y el impasse político después de que el primer ministro Saad Hariri dimitiera hace una semana, existen crecientes temores a una quiebra de la economía libanesa, que se encuentra ya en una situación extremadamente frágil.

La agencia crediticia Moody's rebajó ayer la calificación del Gobierno del Líbano de "Caa1" a "Caa2" y indicó que los indicadores permanecen en revisión para otra rebaja en el futuro.

Según un comunicado, las manifestaciones, la renuncia del Gobierno y la pérdida de confianza de los inversores "han socavado aún más el modelo de financiación tradicional del Líbano, que está basado en las entradas de capital y el crecimiento de los depósitos bancarios (...) lo que amenaza la estabilidad macroeconómica".

Mientras, el director del Banco Mundial para la zona de Oriente Medio, Saroj Kumar Jha, visitó hoy el Líbano y se entrevistó con el presidente Michel Aoun, que la semana pasada prometió reformas políticas y económicas que aún no se han concretado.

"Lo que viene podría ser peor si no se le hace frente inmediatamente", advirtió el representante del Banco Mundial, que calcula que el Líbano cerrará el año en recesión con un crecimiento negativo del 0,2 %.

Por ello, recomendó "tomar medidas creíbles urgentes para restaurar la confianza en la economía" y agregó que el "nuevo Gobierno debe intervenir rápidamente" para prevenir el efecto de la crisis económica en las clases más vulnerables.

La actual ola de protestas estalló cuando el Gobierno anunció un nuevo impuesto para intentar aumentar los ingresos del Estado, cuya deuda representa en torno al 150 % del PIB del país.

Además, la escasez de divisas en la economía fuertemente dolarizada había afectado a varios sectores en las semanas anteriores al estallido del movimiento popular, que clama contra la corrupción y la mala gestión de la clase dirigente.