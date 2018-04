Tendam (Grupo Cortefiel) prevé abrir 500 tiendas en cinco años tras cerrar 2017 con beneficios

Tendam, antiguo Grupo Cortefiel, prevé abrir 500 tiendas, 400 de ellas en el exterior, en los próximos cinco años, tras cerrar 2017 con beneficios, según ha informado el consejero delegado de la firma textil, Jaume Miquel, quien ha resaltado que la firma se centrará en ganar tamaño a través de su expansión y crecimiento orgánico, sin contemplar el lanzamiento de nuevas marcas ni adquisiciones.

"Acabaremos el ejercicio con las perspectivas y tendremos un beneficio positivo. No hay nada que suceda en junio que no hayamos avanzado de forma consistente en las comunicaciones anteriores", ha asegurado el directivo durante la presentación de la nueva imagen del grupo.

Miquel, además, ha destacado la importancia del 'ecommerce' para la firma textil. "El canal 'online' crece un 35% y el beneficio marginal que genera es cuatro puntos superior al que genera la tienda física. Es un canal que suma y que representa el 6% de las ventas. En este ejercicio, vamos a hacer cambios importantes y lanzaremos webs de las marcas en los mercados en los que estamos presentes para impulsar la penetración del 'ecommerce'", ha subrayado.

NI CONFIRMA NI DESMIENTE LA SALIDA A BOLSA

Por otro lado, el consejero delegado ha señalado que el cambio de nombre e imagen no está vinculado a la posible salida a Bolsa del grupo textil durante la segunda parte del ejercicio. "No voy a comentar nada al respecto, ni confirmo ni desmiento", ha recalcado.

"El futuro lo vemos con posibilidad de expansión en tienda física en todos los mercados en los que estamos presentes y también en la apuesta por la omnicanalidad, una combinación de lo físico y en el 'online'. Así, tenemos previsto abrir 500 tiendas, de las cuales 400 estarán en el extranjero, en los próximos cinco años", ha explicado.

Miquel ha señalado que el cambio de nombre llega para impulsar la estrategia internacional de grupo. "Buscábamos un nombre fácilmente pronunciable en otros idiomas facilita la expansión, que es una parte importante de nuestro crecimiento. Nos facilita compartir valores internos de liderazgo, superación y esto facilita que esté más unido y acelerar el crecimiento para el bien de los accionistas y de la comunidad. Era el momento que tocaba tras concluir el proceso de transformación", ha explicado.

De cara al futuro de la compañía, la nueva Tendam asegura que no tiene ningún plan previsto a la hora de lanzar o comprar nuevas marcas. "No hay ningún plan, pero el nuevo nombre puede facilitar y que no sea una barrera. Queremos estar alejados del 'fast fashion', buscamos estar en un intermedio entre el lujo y el 'fast fashion'. El tamaño lo vamos a conseguir con crecimiento orgánico y con la expansión, que se ha generado tres puntos de crecimiento adicionales", ha subrayado.