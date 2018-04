El PDeCAT anima al juez Llarena a enviar a Alemania los informes de Montoro desmintiendo fondos públicos en el 1-O

En los pasillos del Congreso, el portavoz económico del PDeCAT, Ferran Bel, ha defendido como "correcto" el requerimiento del juez Llarena a Montoro, pero considera "inédito" que hasta ahora no se le haya pedido ningún informe, teniendo en cuenta que su Ministerio está desde el pasado septiembre a cargo de las finanzas de la Generalitat de Cataluña.

"Nos parece extraño que se haya tardado tanto", ha subrayado Bel, quien, no obstante, se ha mostrado "seguro" de que si Montoro dice que no se ha destinado dinero público a la consulta ilegal del pasado 1 de octubre "no lo hace de forma gratuita". "Seguro que no se hizo ningún pago del que no tuviera conocimiento el ministro Montoro", sostiene.

En este punto, el independentista catalán ha dicho que el PDeCAT espera que cuando el titular de Hacienda le haga llegar todos los informes que le ha requerido el magistrado, éste se los haga llegar a su vez a Alemania para que pueda así frenar una posible extradición a España de Puigdemont. "Habrá que ver cuál es el posicionamiento del juez Llarena después de los informes que le haga llegar el Ministerio de Hacienda", ha concluido.