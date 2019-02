PNV cree que Sánchez tendrá que repetir la misma mayoría de la moción de censura

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, cree que Pedro Sánchez "tendrá que volver a construir unas mayorías más o menos con los mismos protagonistas" de esta pasada legislatura, y no ve posibilidad de que los jeltzales puedan acordar con una derecha que mantiene planteamientos "terribles", como la aplicación del 155 en Cataluña, por la que aboga el PP, "acompañado" por Ciudadanos y Vox. Además, ha recordado que Cs pretende eliminar el Concierto Económico vasco.

Esteban considera, asimismo, que los partidos soberanistas catalanes pretendieron "presionar hasta el final", y que pensaron, "a última hora, que tenían que haber jugado la pelotita de otra manera, pero ya era muy tarde".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Esteban ha señalado que los planteamientos que "está haciendo la derecha" son "terribles". "Casado da la sensación de que va a basar su campaña en que lo primero que va a hacer es aplicar el 155", ha indicado.

A su juicio, esto es "increíble porque el nivel de conocimiento y lectura jurídica de este hombre es nulo". En este sentido, ha recordado que la Constitución establece que este artículo "no se puede decretar 'porque me da la gana', en general, y hacer una suspensión de la autonomía".

"Pero le da igual, lo sigue diciendo, y Rivera y Abascal le acompañan. Con ese tipo de planteamientos y con un Rivera que no hace más que repetir, una y otra vez, que, si pudiera, eliminaría el Concierto Económico, etc, no hay ninguna posibilidad de llegar a acuerdos con nosotros", ha indicado.

El dirigente jeltzale ha dicho que hay que esperar a las mayorías que se producen, pero, "por más que se barajen las cartas, los cambios se darán, pero no serán tan grandes y los protagonistas volverán a ser más o menos los mismos, y el PSOE y Sánchez tendrán que volver a construir unas mayorías, más o menos con los mismos protagonistas con los que lo intentó en este último tramo de la legislatura".

En cuanto la oferta del coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, para conformar un "bloque histórico entre todas las naciones y pueblos del Estado", ha replicado que "es incapaz de apoyar unas leyes presupuestarias o de acordar unos Presupuestos" en el Parlamento Vasco, y ahora quiere hacer una gran coalición". "Esto no se lo cree nadie, es el cuento de siempre", ha indicado.

PGE Y ELECCIONES

Aitor Esteban cree que, si Sánchez hubiera querido, podría haber seguido gobernando "porque tenía el presupuesto prorrogado y le daba margen, lo que pasa es que ya desde hacía tiempo había ligado el futuro de la legislatura a sacar o no los Presupuestos".

"Habían asumido que, si no había posibilidades de llegar a un acuerdo con los catalanes, por lo tanto, de mantener una cierta mayoría, que ellos iban a convocar", ha añadido. A su juicio, los socialistas "lo tenían ya decidido incluso antes de las andaluzas". "Lo que pasa es que los resultados les hicieron volverse atrás y tener que repensarlo", ha manifestado.

El representante jeltzale considera que el entorno del presidente le habrá dicho que el 28 de abril "era el momento adecuado", al "calor de determinadas sensaciones que hayan podido quedar entre la gente sobre cuál ha sido la posición de unos y otros" en el debate de Presupuestos, y "la presión de la derecha con la manifestación" y "la sensación que ha creado todo eso". "La foto que no va a desaparecer tan fácilmente es ver a Rivera junto con Casado y Abascal", ha subrayado.

SOBERANISTAS CATALANES

Aitor Esteban ha apuntado que, cuando se habla de las fuerzas soberanistas catalanas, no solo hay que referirse a ERC y PDeCAT, "porque detrás hay mucho más de fondo, están muy divididos, hay mucha liza interna, de quién se pone por delante en los votos de la sociedad catalana y también el juicio pesaba mucho".

"Creo que les parecía que llegar a un acuerdo presupuestario justo ahora, que es cuando empezaba el juicio, no iba a ser entendido por parte de su electorado", ha destacado.

Esteban ha dicho que, "si alguien de las fuerzas catalanas está pensando que, a cambio de un Presupuesto, se puede conseguir un referéndum, es que no está centrado, no sabe exactamente de qué va esto". "Hay que ver también la posición del interlocutor y, si en la posición que está Sánchez y con los conflictos internos que tiene, hubiera hecho algo semejante, incluso que hubiera aparecido la palabra autodeterminación por algún sitio, sabe que no dura nada, a pesar de que saque los Presupuestos. Hay que jugar con todo eso", ha apuntado.

Además, ha explicado que los catalanes "querían presionar hasta el final", pero no sabe "si se han puesto en el otro lado". En esta línea, cree que los socialistas estaban interesados en sacar los Presupuestos, "pero hubo un momento, cuando los tres partidos de la derecha española se juntan y convocan la manifestación y empiezan a hacer esa presión, el PSOE hizo un cálculo".

"Se dijo: 'nosotros ya hemos manifestado nuestra voluntad de llegar a un acuerdo, pero, ante las intolerancias de unos y otros, nos viene una oportunidad electoral', y ahí es donde juega Sánchez. Creo que los catalanes, igual a última hora, pensaron que tenían que haber jugado la pelotita de otra manera, pero ya era muy tarde", ha dicho.

El portavoz del Grupo Vasco en la Cámara Baja ha apuntado que no sabe qué ganan los partidos soberanistas catalanes porque "todos estaban pensando de cara a tener, primero, unas municipales". "Claro, ahora se les adelanta esto", ha explicado.

En esta línea, ha recordado que ERC tiene claro que "no quiere ir dentro de la Crida o una plataforma conjunta", pero habrá que ver el PDeCAT "exactamente cómo se van a presentar". "Ahora tenían una posición privilegiada para haber conseguido determinados movimientos, pero siempre hay que saber lo que es posible y lo que no", ha señalado.

Aitor Esteban ha explicado que todos están a la espera de lo que suceda después de las elecciones convocadas el 28 de abril por interés del PSOE, en parte, ante el "machaqueo" de la derecha. "Él cree que ahora hay una oportunidad de sacar mejores resultados y ha disuelto las Cámaras", ha manifestado.

ACUERDOS CON PNV

Esteban ha afirmado que, si el PNV no hubiera llegado a un acuerdo con Pedro Sánchez, no se habría avanzado como se ha hecho en estos meses de Gobierno socialista. "En esta campaña electoral haremos una relación de todas las cosas que ha conseguido el Grupo parlamentario vasco estos años y la verdad que es una relación muy positiva para Euskadi, primero con Rajoy", ha indicado, para recordar que, después, el pacto sobre subidas de pensiones se ha hecho con el Ejecutivo del PSOE, además de otras muchas otras medidas, como los peajes eléctricos.

También ha recordado el TAV, tema que se ha encauzado, y ha admitido que "quedan acuerdos que cumplir y, como la legislatura se agota, se ha acabado". "Pero, para nosotros, eso sigue teniendo toda la validez, lo seguiremos reclamando y, por cierto, ahora tenemos un listado de competencias reconocidas, no porque lo digan el Parlamento Vasco o el PNV, sino porque lo dice el propio Gobierno español, por lo tanto, claramente exigible de primera mano en una próxima legislatura", ha subrayado.

Tras señalar que desconoce qué va a suceder en adelante, ha precisado que "de los dos paquetes de 2017 y 2018" que el PNV acordó con el PP, "una gran parte se ha conseguido sacar y otra parte está encauzada con los plurianuales".