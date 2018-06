PP cree que PNV y EH Bildu crean "una visión soberanista compartida" que llevarán como "plataforma" a las municipales

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Alonso ha considerado que en la ponencia de autogobierno del Parlamento Vasco, que trabaja en la elaboración de un nuevo Estatuto, PNV y EH Bildu "están escribiendo una carta larga al Olentzero, que no tiene ninguna base, no va absolutamente a ningún lugar, desborda la legalidad, no puede obtener ninguna visión transversal ni en el País Vasco ni fuera de él".

"Por lo tanto, están construyendo una visión soberanista compartida entre PNV y Bildu. La impresión que da es que lo quieren llevar como una plataforma para las elecciones municipales y, por tanto, imponer una única visión de país a través de esos comicios y, a partir de ahí, empezar una presión", ha apuntado.

A su juicio, "hay un movimiento soberanista en marcha, que tiene ese calendario". "El PNV va jugando con él, pero es el principal impulso", ha indicado, para recordar también que a la cadena humana de Gure Esku Dago en favor del derecho a decidir fueron los tres alcaldes de las capitales, cargos institucionales, políticos, y hasta la presidenta del Parlamento Vasco.

"Yo lo que veo es que hay un giro del PNV hacia una posición más radical y eso le lleva a abandonar una posición de centralidad que, por cierto, le ha dado buenos réditos y todavía le mantiene en el Gobierno vasco con unos apoyos que le permitían tener espacio para la gestión de los problemas de la gente", ha dicho.

"ESTAR AHÍ"

Además, ha advertido de que, aunque haya "gente" que pretenda que el PP se quede "fuera de juego", los populares van a "estar ahí". "Vamos a seguir haciendo un discurso que, por lo visto nadie quiere hacer, porque como Sánchez necesita a todos, a PNV, a Bildu, etc, lo está cambiando, y nosotros vamos a seguir haciéndolo", ha explicado.

Alonso ha afirmado que su partido intentará "orientar la política" a sus postulados. "No vamos a causar baja", ha insistido. Además, ha descartado el "revanchismo" porque "es absurdo". "Lo que vamos a hacer es ejercer nuestra responsabilidad en defensa de nuestras ideas y de un proyecto que podamos compartir en el País Vasco", ha apuntado.

El presidente del PP ha admitido que se siente "traicionado" por el PNV, porque "tomaron la decisión" de apoyar la moción de censura de Pedro Sánchez, por miedo a que hubiera lecciones" o a que EH Bildu les acusara de ser "el único sostén de Rajoy".

Por ello, aunque cree que el que "precipitó todo esto fue Ciudadanos" y no el PNV, considera que a la formación jeltzale "le faltó personalidad". "Por supuesto que me siento traicionado. Le faltó personalidad para decir : acabo de llegar a un acuerdo de estabilidad y vamos a mantenerlo", ha apuntado.

En este sentido, ha insistido en que el PP vasco ha "garantizado todas las inversiones" para Euskadi, aunque "se han tocado otras partidas a las que no habíamos puesto líneas rojas". "Luego, cómo lo hayan hecho en el Senado son cosas del Senado", ha dicho, en alusión a al error en la enmienda del PP que ha permitido mantener la inversión de 5,5 millones prevista para Cidetec.

Respecto a la partida para Hobetuz, que el consejero de Hacienda y Economía Pedro Azpiazu reclama como acuerdo entre Gobiernos y no entre partidos, ha dicho que responde "a una cuestión de mala gestión" por parte del Ejecutivo autónomo.

"Se había aceptado por parte del Gobierno de España para asumirla cuando eran esos tiempos en los que pactábamos y nos llevábamos bien, pero es una cuestión que responde exclusivamente a la mala gestión y corresponde, por lo tanto, al Gobierno Vasco", ha dicho.

Además, ha destacado que esa partida (más de 26 millones de euros) no había sido destacada por "nadie". "El Gobierno Vasco no parecía tener mucho interés, ni el PNV, en contarla o presumir de ella", ha dicho.

Alonso ha insistido en que Hobetuz "es evidente que tiene el problema de que se gestiona de aquella manera". "Es una chapuza que tenía usted que quería que se la arreglaran desde fuera. El Gobierno Vasco debería asumir sus responsabilidades, y a nadie le va pasar nada por lo de Hobetuz. Deberían dejarlo estar", ha concluido.