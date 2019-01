El PP no descarta reprobar a Sánchez si no va al Senado pero aún aguarda a que Moncloa le ofrezca otra fecha

Esta información es un teletipo de Europa Press y se publica en nuestra web de manera automática como parte del servicio que nos ofrece esta agencia de noticias. No ha sido editado ni titulado por un periodista de eldiario.es .

El PP no descarta reprobar al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, si no comparece este jueves en un Pleno extraordinario en el Senado para explicar la reunión que mantuvo en diciembre con el presidente de la Generalitat, Quim Torra. Eso sí, no quiere adelantar iniciativas y aún aguarda a que Moncloa le ofrezca otra posible fecha, han informado fuentes de la dirección nacional del partido.