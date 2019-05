Pablo Iglesias, sobre Errejón: "Que digan lo que quieran, a todos se nos juzgará por nuestros actos"

"Si nosotros no estamos en el Gobierno, el PSOE se va con Ciudadanos. Si Rivera dice que sí, toda la gente sabe lo que ocurriría". Así ha reclamado el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, un Ejecutivo conjunto con Pedro Sánchez durante una entrevista en el programa La Frontera de PublicoTV emitida este miércoles. Iglesias ha asegurado que si lo socialistas "no pueden elegir" ellos serán "coherentes" con los 3,7 millones de votos y 42 diputados que obtuvo Unidas Podemos el 28 de abril pra "cumplir con la palabra y que haya un Gobierno progresista"

El líder de Podemos ha analizado la situación política en el programa que presenta el cofundador de su partido Juan Carlos Monedero. Iglesias ha defendido que la presencia de su partido en un Gobierno con el PSOE permitiría "cambiar muchas cosas" en favor de las personas más vulnerables.

"Si entramos en el Gobierno nos podemos convertir en una referencia en la UE que haga de la socialdemocracia española una referencia alternativa a lo que ocurre en Italia", ha dicho. "Un acuerdo de Rivera con Sánchez es pan para hoy y hambre para mañana. Colocaría en año y medio a nuestro país en una crisis social de imprevisibles consecuencias", ha zanjado.

El secretario general ha lamentado que Pedro Sánchez haya ahora reclamado a Ciudadanos que les dé su apoyo para hacerle presidente del Gobierno y ha aventurado que su formación, y él mismo, serán objeto de críticas "brutales" en los medios de comunicación para intentar evitarlo. "Nos van a atacar con todo. ¿Cuándo no ha ocurrido eso en los últimos cinco años?", se ha cuestionado.

Monedero ha asegurado que tiene "la sensación de que el 100% de los medios escritos, de las principales cadenas de televisión y radios apuestan por la fórmula PSOE y Ciudadanos". "El bombardeo va a ser brutal", ha coincidido.

Iglesias ha considerado esto como algo "normal". "Es lógico que los principales medios privados prefieran un Gobierno del PSOE y de Ciudadanos", ha dicho. Iglesias ha recuperado los ataques a los medios de comunicación que publicaron algunas de las informaciones fabricadas supuestamente por la policía política del PP, según investiga la Audiencia Nacional.

"Se han estado fabricando noticias falsas para ir a por Podemos y algunos de sus miembros. Se va a seguir mintiendo. La gente no es idiota y sabe que se fabrican noticias falsas y que se van a seguir fabricando", ha sentenciado. Iglesias ha recordado que la Asociación de la Prensa de Madrid ha premiado "al periodista que sacó una portada falsa sobre Podemos al tiempo que no se lo dan a la periodista que saca el máster de Cifuentes". "Esto revela como funciona el poder en España", ha zanjado.

Críticas a Errejón, Carmena y su "nueva izquierda"

Monedero, quien mantiene una pública afinidad política con Iglesias, ha cuestionado también sobre Íñigo Errejón y la ruptura de Podemos en Madrid. Errejón señaló en su primer discurso tras los resultados del 26M que con Más Madrid ha nacido "una nueva izquierda".

"Lo respeto", ha dicho Iglesias, para recuperar a continuación uno de las ideas originales de Podemos y señalar que "tiene que ser una fuerza que defienda a los sectores sociales que son víctimas de la globalización". "Esto va más allá de las etiquetas políticas. El término izquierda se ha manoseado demasiado", ha lamentado.

Lo de las etiquetas me cansa", ha insistido. "Yo soy de izquierdas", ha reconocido. "Pero si hay otros compañeros que dicen que son la nueva izquierda y el PSOE y Pedro Sánchez dicen que son de izquierdas, ¿qué significa esa palabra? Lo fundamental es el programa y las políticas que quiere implementar cada uno", ha zanjado.

Iglesias ha comparado el trato que, según él, recibe Errejón con el que ha recibido él. "Alguien que recibe palmadas siempre es porque no hace las propuestas que cambian la vida de la gente", ha dicho.

"Que digan lo que quieran, a todos se nos juzgará por nuestros actos. No quiero entrar en las miserias ni los rencores de nadie", ha dicho Iglesias, quien ha defendido la decisión que tomó tras Vistalegre 2 de pactar con Errejón que este fuera el candidato en la Comunidad de Madrid. "Lo volvería a hacer. En política hay que hacer las cosas de las que estás convencido", ha dicho. "Había que apostar porque Íñigo fuera el presidente de la CAM y creo que hubiera tenido opciones", ha añadido.

Iglesias le ha dedicado también palabras a la todavía alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. "Sentí vergüenza cuando escuché a Carmena decir que el problema de los desahucios no eran los bancos", ha asegurado. "Entiendo que los medios te van a tratar bien si lo dices. Piensas, 'vamos a llevarnos bien con Florentino porque así Ferreras nos trata bien'. Yo no voy a ser así y mientras esté al frente de Podemos vamos a ser una fuerza que tenga claro con quién está", ha añadido.

El secretario general también ha defendido la renuncia de Podemos a presentar candidatura al Ayuntamiento de Madrid "por un ejercicio de responsabilidad". "Después, IU presentó otra y pedimos el voto para los dos porque era evidente que Carlos Sánchez Mato tenía que estar ahi para un Gobierno progresista", ha justificado su apoyo final a Madrid en Pie. "Al final nada sirvió. Es una desgracia y me hace pensar que quizá cuando estamos juntos, no nos peleamos y no ponemos por delante proyectos personales, tenemos más opciones de ganar", ha concluido.

Iglesias ha criticado los cambios criterio de algunos de sus ya excompañeros. "Nos hemos atrevido a decir que en Venezuela hubo un golpe de Estado", ha señalado. "Claro que la situación es un desastre y que del chavismo original no queda nada. Pero no nos oirán decir que es una dictadura abominable", ha añadido. Iglesias ha apostado por una solución que pase por unas elecciones en el país latinoamericano que, ha dicho, "Maduro podría perder".

"Yo no me vendí", ha dicho Iglesias. "No tuve que convertirme en otra cosa para que ciertos medios de comunicación hablaran bien de mí. Precisamente porque somos así, han podido cambiar algunas cosas en este país. Puede que algún día acaben con nosotros definitivamente, pero no será mañana", ha apostillado.

"Reconstruir el espacio político del cambio"

Pablo Iglesias ha reconocido en la entrevista con Monedero que el resultado del 26 de mayo no ha sido bueno. El secretario general de Podemos lo ha achacado a una mala implantación territorial del partido, a la juventud del proyecto, a la falta de más portavoces y de cuadros mejor preparados para gobernar.

"El secretario general tiene la responsabilidad siempre", ha dicho sobre las europeas, municipales y autonómicas del domingo. "Nos han hecho daño los golpes que nos han dado y los autogolpes que nos hemos dado. Pero seguimos siendo imprescindibles para que determinadas cosas cambien", ha añadido.

Iglesias ha hecho un llamamiento a "reorganizar" Podemos y a rearticular el "espacio del cambio político" surgido a su alrededor a partir de 2014. "Todos tenemos que reflexionar y nos toca extender la mano a todos los actores para reconstruir un espacio del cambio de cambio", ha dicho, para añadir. "Con quien se pueda, porque otros sectores aspiran a construir la nueva izquierda.

El líder de Podemos ha asegurado al final de su entrevista que "la deslealtad, la mentira y la traición forman parte de la política". "Quien no asuma que va a tener que lidiar con esto es un ingenuo. La mayor aspiración es no ser ingenuo sin dejar de ser buena persona", ha concluido.