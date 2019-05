Íñigo Errejón: "Ha nacido una nueva izquierda, espero que Podemos no eche balones fuera sobre sus resultados"

La noche electoral en Más Madrid deja el peor de los sabores: Manuela Carmena ha perdido la Alcaldía de Madrid y la derecha, con el PP a la cabeza y de la mano de Vox, seguirá gobernando en la Comunidad de Madrid. La suma de PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos no logra desbancar al PP que añadirá una legislatura más a sus 24 años de gobiernos ininterrumpidos en la región. "Seguirá gobernando en Madrid el partido más corrupto de Europa", ha resumido el candidato de Más Madrid a la Presidencia de la Comunidad, Íñigo Errejón.

Un Errejón visiblemente emocionado ha lamentado este domingo el resultado electoral a la vez que ha defendido que "ha nacido una nueva izquierda en Madrid". El exdiputado de Podemos ha subrayado la irrupción del partido en la Asamblea de Madrid con 20 escaños, mientras señalaba que su candidatura ha servido para "ensanchar la izquierda" y que las fuerzas progresistas se hayan quedado a un único parlamentario de lograr el Gobierno regional.

Más Madrid logra en la Comunidad 20 escaños y 470.822 votos (14,72%) y se queda como cuarta fuerza en la Asamblea por detrás del PSOE que ha ganado las elecciones pero que no podrá formar gobierno, PP (30 diputados) y Ciudadanos (26).

Errejón ha asegurado que Más Madrid trabajará para que "las instituciones sigan sirviendo para el conjunto de todos los madrileños" y ha afirmado que con la derrota del "bloque progresista" han perdido "los trabajadores de la sanidad, escuelas infantiles y metro en huelga".

"Espero que Podemos no eche balones fuera por sus resultados", ha contestado este domingo preguntado por el partido en el que a día de hoy sigue militando y al que se ha enfrentado en las elecciones.

El recuento de la noche ha estado marcado por la amenaza de que Unidas Podemos, con Isabel Serra al frente, quedara fuera de la Asamblea por no alcanzar el 5% de votos que se requieren para tener representación parlamentaria. La formación de Pablo Iglesias pierde dos tercios de los escaños que tenía en 2015, araña poco más del 5,6% de los apoyos y se queda como la fuerza con menos representación en la Asamblea de Madrid, por detrás de Vox.

Errejón ha incidido en los resultados de las elecciones generales del pasado 28 de abril cuando, ha dicho, la derecha logró 100.000 votos más que los obtenidos este domingo. A su juicio, la irrupción de Más Madrid ha conseguido recortar la distancia con la derecha en la Comunidad.

"Hemos demostrado que la pluralidad, que ensanchar, que abrirse suma más. Hemos estado a punto conseguir una victoria progresista y vamos a seguir trabajando para mejorar", ha defendido el candidato. "Estamos orgullosos de la irrupción en una situación en las que las fuerzas de izquierdas retroceden. Tenemos una forma de hacer política diferente".

Manuela Carmena no seguirá siendo alcaldesa de Madrid. La propia regidora lo ha confirmado la noche de este domingo. Más Madrid ha ganado las elecciones en la capital con 19 ediles pero no podrá sumar con el PSOE ya que la suma de ambos se quedan a dos concejales de la mayoría absoluta (29 ediles). "Sabemos que no vamos a poder gobernar y que no voy a seguir siendo alcaldesa", ha concluido la primera edil.

Íñigo Errejón se ha reunido esta madrugada en la Cuesta de Moyano con decenas de simpatizantes de la plataforma, a los que les ha transmitido que no van a bajar la bandera, que seguirán "con la cabeza alta y con el orgullo intacto". "Hoy algunos no paráis de retroceder (se ha dirigido a la derecha) y hoy nosotros recién empezamos a andar", ha lanzado ante este grupo de personas.

Errejón, recibido entre aplausos y con candidatos abrazándose entre lágrimas, ha insistido en varias ocasiones que Manuela Carmena ha ganado las elecciones al ser la fuerza más votada de la capital y que ella siempre será "nuestra alcaldesa".