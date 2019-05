Manuela Carmena: "Hemos ganado las elecciones pero sabemos que no vamos a poder gobernar"

Manuela Carmena no seguirá siendo alcaldesa de Madrid. La propia alcaldesa lo ha confirmado la noche de este domingo. Más Madrid ha ganado las elecciones en la capital con 19 ediles pero no podrá sumar con el PSOE ya que la suma de ambos se quedan a dos concejales de la mayoría absoluta (29 ediles). "Más Madrid ha ganado las elecciones, pero sabemos que no vamos a poder gobernar y que no voy a seguir siendo alcaldesa", ha comenzado su valoración la regidora.

Carmena ha anunciado que se quedará en funciones hasta el próximo 15 de junio, fecha en la que el nuevo alcalde tome posesión. La alcaldesa de Madrid ha descartado "por completo" intentar formar gobierno con el apoyo de Ciudadanos.

Preguntada por si la candidatura de su todavía concejal, Carlos Sánchez Mato, ha podido ser el motivo de esta derrota, Carmena ha asegurado que "ha podido influir" pero que "no culpa a nadie". "No culpo a nadie que haya tomado la alternativa de presentarse a las elecciones. Quien haya generado una candidatura habrá valorado las consecuencias de los resultados a obtener. Puede ser que haya tenido incidencia pero hablamos de democracia", ha asegurado.

Cuatro años después, la derecha recupera la alcaldía de Madrid. Las urnas han dado la mayoría en votos y en concejales a la suma de PP, Ciudadanos y Vox en la capital, por lo que previsiblemente el candidato José Luis Martínez Almeida logrará formar gobierno gracias al apoyo de Ciudadanos y la extrema derecha.

La alcaldesa de Madrid ha estado rodeada de todo su equipo de gobierno y de Íñigo Errejón, el candidato del partido a la Comunidad de Madrid. Con un ensordecedor y largo aplauso todo Más Madrid ha respaldado a la alcaldesa en su noche más amarga. Las concejalas Rita Maestre y Esther Gómez no han podido evitar las lágrimas.

La regidora ha defendido que Madrid "seguirá siendo una ciudad progresista, abierta, solidaria, participativa y creativa". En el turno de preguntas ha contestado que Madrid Central no cree que haya sido una de las razones del resultado sino "más cuestiones de política general".