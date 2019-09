Iglesias y los socios de la moción reclaman a Sánchez un último intento de negociación para evitar las elecciones

El acuerdo para un Gobierno de coalición en Italia entre el Movimiento 5 Stelle (M5S) y el Partido Democrático (PD), fraguado en apenas 20 días y que ha taponado el intento del neofascista Matteo Salvini de provocar elecciones anticipadas en el país mediterráneo se ha convertido este miércoles en la, quizá, penúltima intentona de Pablo Iglesias para arrastrar a Pedro Sánchez a retomar las negociaciones donde se quedaron el pasado mes de julio. Esto es: en la propuesta del PSOE (un Gobierno de coalición con una vicepresidencia y tres ministerios) y la contraoferta lanzada in extremis por Iglesias: sumar las políticas activas de empleo. "Es preferible siempre coalición a repetir las elecciones", ha dicho Iglesias desde la tribuna del Congreso. "La gente no ve bien un adelanto electoral para sacar ventaja", ha remachado.

La de Iglesias no ha sido la única intervención que ha reclamado retomar las negociaciones, a 12 días de que venza el plazo legal para que se disuelvan las Cortes y se convoquen automáticamente elecciones generales el próximo 10 de noviembre. Todos los grupos que en junio de 2018 hicieron presidente a Pedro Sánchez en la moción de censura han reclamado al líder socialista que retome las conversaciones y que lo haga personalmente para desbloquear la situación.

El secretario general de Podemos ha recordado durante su intervención en el Pleno extraordinario para informar del último Consejo Europeo que el M5S, que ha gobernado con la Liga de Salvini hasta hace unas semanas, y el PD, el referente italiano del PSOE, se han enfrentado en el pasado con "más dureza" y "más aspereza" de lo que nunca ha ocurrido en España entre los de Sánchez y los de Iglesias. Y que, pese a ello, se han puesto de acuerdo en pleno verano y de forma muy rápida para impedir una convocatoria electoral de resultado muy incierto pero que, según las encuestas, podrían haber catapultado a la ultraderecha italiana.

Al otro lado del Mediterráneo, el bloqueo político parece imposible de resolverse, después de que la, por ahora, última reunión entre los equipos negociadores socialistas y del grupo confederal acabara con un ultimátum del PSOE: o renuncian a un Gobierno de coalición o no volverán a sentarse en una mesa.

"Usted fue la gran esperanza de la socialdemocracia europea y puede seguir siéndolo", ha señalado Iglesias. "Si usted sigue tendiendo la mano a la derecha, destruirá un valiosísimo patrimonio político que le dio una notable victoria electoral", le ha advertido. Y ha lanzado su propuesta: "Le vuelvo a tender la mano desde aquí", le ha dicho Iglesias en su breve discurso, de apenas 10 minutos. "Ustedes nos hicieron una propuesta en julio y nosotros les hicimos una contrapropuesta. Le propongo que sobre esa base nos sentemos a negociar", ha reclamado.

"El acuerdo no va a ser satisfactorio ni para ustedes ni para nosotros. No es satisfactorio aceptar un Gobierno de coalición en el que se nos ha vetado y en el que se nos plantea un reparto muy lejos de la proporcionalidad. Y tampoco para ustedes, porque quieren un Gobierno de partido único. Si llegamos a ese acuerdo, aunque no sea satisfactorio sobre la base de la propuesta de ustedes y de nuestra última propuesta, estaría ganando la ciudadanía de este país", ha zanjado.

"La solución está en ustedes"

Tras Iglesias ha llegado el portavoz del PNV, Aitor Esteban. El diputado vasco ha reclamado a ambos líderes que se pongan al frente de las negociaciones en un mensaje que, tras las palabras del secretario general de Podemos, se han dirigido a Sánchez.

"La solución está en ustedes", ha señalado Esteban, quien ha recordado desde la tribuna que en un acuerdo las dos partes reciben siempre menos de lo que pretendían en un principio.

Ante la ausencia de ERC, que no ha acudido al Pleno por la fiesta de la Diada, han sido los portavoces de EH Bildu y de Compromís los que han cerrado las peticiones de recuperar las negociaciones.

Jon Iñarritu ha reclamado a Sánchez que, tal y como hicieron durante el Consejo Europeo, negocien las horas que hagan falta para alcanzar un acuerdo. "Por qué no le llama y se reúne las horas que hagan falta y llegan a un acuerdo", ha señalado el portavoz de la coalición vasca.

Por su parte, el portavoz valenciano, Joan Baldoví, ha reclamado "un Gobierno estable" que defienda los intereses de su región en Europa. "Necesitamos un Gobierno estable con la mayoría progresista que le hizo presidente y que le aprobó veintitantos decretos y, ayer, la ley de la eutanasia", ha señalado, para criticar: "Hemos asistido a un proceso con muchas fotos y sin avances. 130 días y se ha sumado un solo voto. Ni siquiera el nuestro pese a que nos reunimos el 5 de agosto".

Baldoví ha cerrado con un mensaje directo a Sánchez: "Quedan 12 días, señor Sánchez. Es momento de que usted se ponga al timón. Quedan 12 días. Reúnanse de una vez por todas o dígannos claramente si vamos a elecciones. Los españoles esperan que haga un gesto".