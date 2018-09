Pablo Iglesias defiende que "es legítimo" que la tesis de Pedro Sánchez no esté publicada en Internet

El líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, ha defendido este miércoles a través de su cuenta personal de Twitter que "es legítimo" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, optase por no publicar su tesis doctoral en la Base de Datos de Tesis Doctorales (TESEO) del Ministerio de Educación.

Esta tarde, Iglesias ha asegurado que a pesar de que su tesis doctoral sí está disponible en la base de datos del Ministerio de Educación, "es legítimo que una tesis sólo se pueda consultar in situ" y se saque un libro a partir de ella, como es el caso de Sánchez.

"No se puede comparar eso con trabajos que parece que no existen porque no se pueden consultar", ha añadido, haciendo una aparente referencia al caso de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y a la polémica que también rodea al presidente del Partido Popular, Pablo Casado.

Esta misma mañana, durante la sesión de control en el Congreso, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha retado a Sánchez a publicar su tesis doctoral, sobre la que planean desde hace tiempo dudas sobre su verdadera autoría.

La pregunta de Rivera, modificada sin previo aviso, hacía referencia al veto de su ley de universidades, y ha metido entre medias las "dudas" sobre su tesis. Al no estar en el enunciado de su primitiva pregunta, la propia Ana Pastor ha sugerido al presidente que si no quería no tenía por qué contestar a Rivera. Pero lo ha hecho, asegurando que ese trabajo está colgado en TESEO, "conforme a la legislación".

Sin embargo, no es así. La tesis de Sánchez -que se doctoró en 2012 en Economía y Empresa por la Universidad Camilo José Cela (UCJC)- titulada Innovaciones de la diplomacia económica española: análisis del sector público (2000-2012), sólo está disponible en la biblioteca del campus que tiene en Vicálvaro dicha universidad. El que una tesis doctoral esté o no disponible en TESEO depende exclusivamente de la voluntad del autor.

Aprovechando la dimisión de la ministra Carmen Montón por la polémica que ha rodeado a su máster, Rivera ha pretendido atacar al presidente por las dudas que hay sobre su tesis doctoral y ha vinculado el reciente veto del Gobierno a una proposición de ley de Ciudadanos que busca obligar a la publicación de todas las tesis doctorales a un supuesto interés del presidente en ocultar su trabajo con el que se doctoró en Economía.