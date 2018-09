Ciudadanos reta a Pedro Sánchez a publicar su tesis para acabar con "el culebrón" y le acusa de "mentir" en el Pleno

La respuesta que le ha dado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la sesión de control a Albert Rivera sobre "las dudas" que se ciernen sobre su tesis doctoral no ha satisfecho a Ciudadanos. Minutos después del cara a cara entre los dos líderes, el secretario general del partido, José Manuel Villegas, acusaba a Sánchez de haber "mentido" en su respuesta al líder de Ciudadanos y le retaba a publicar su trabajo para "acabar con el culebrón" en el que dicen que se ha convertido su tesis.

Villegas concentraba en los pasillos a los periodistas para asegurar que estaban "sorprendidos" por "la pérdida de papeles" y "el nerviosismo que ha demostrado el presidente del Gobierno ante la sola mención de su tesis doctoral".

El número dos de C's afirmaba que lo único que le había pedido Rivera a Sánchez es que "disipara las dudas que hay y los rumores que se están oyendo sobre su tesis", "y que lo haga publicándola".

"Pero el presidente ha reaccionado con nervios, con pérdida de papeles y mintiendo, diciendo que el contenido es público cuando todos sabemos que es imposible acceder a ese contenido", añadía Villegas.

"Ahora más que nunca es necesario que rectifique un vez más y haga pública con normalidad esa tesis para disipar las dudas" porque, tras su intervención en la sesión de control, en el partido naranja creen que "son más grandes que antes".

Durante la sesión de control, el presidente del Gobierno ha tenido que contestar a una pregunta de Rivera, modificada sin previo aviso, referida al veto a su ley de universidades, y ha metido entre medias las "dudas" sobre su tesis, asuntos que al no estar en el enunciado de su primitiva pregunta, la propia Ana Pastor le ha sugerido que si no quería no tenía por qué contestarlos. Pero lo ha hecho.

Sánchez ha replicado que su tesis está publicada "conforme a la legislación" y además está colgada en la plataforma Teseo del Ministerio de Educación que aglutina esos textos universitarios. No obstante, esa web solo tiene registrado el resumen de 'Innovaciones de la diplomacia económica española: Análisis del sector público (2000-2012)', cuyo autor es Sánchez, y se remite a su depósito en la biblioteca de la Universidad Camilo José Cela. La monografía no está disponible para préstamo en el centro privado sino que solo se puede consultar en persona.

Dicho esto, el presidente le ha pedido a Rivera que se informe bien porque, "no se prepara bien las preguntas" y ha convertido su intervención de este miércoles en un "lodazal".

En sus declaraciones ante los periodistas, Villegas ha insistido en que para saber si "hay plagio lo que hay que hacer es leerla". "No hablamos de ilegalidad, hablamos de disipar dudas, es así de fácil". Por contra, sobre el máster de Pablo Casado no ha dicho nada.

El secretario general de Ciudadanos se ha referido también al veto de la proposición de ley que presentó Ciudadanos sobre transparencia en las universidades que pretendía, entre otras cosas, que se hagan públicos todos los trabajos de fin de máster y las tesis doctorales. En su opinión, la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, "ha hecho el ridículo" quejándose por ese veto del Gobierno.

A su juicio, los vetos no están "en la capacidad del Gobierno en hacer un diagnóstico técnico-jurídico sobre la ley sino que en la afectación a unos presupuestos, así que la señora Lastra lo que tendría que hacer es revisar el mecanismo del veto antes de hablar para no hacer el ridículo como lo hizo ayer".