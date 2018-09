Pedro Sánchez: "Ayer fue un día complicado porque he perdido a una amiga como ministra"

"Ayer fue un día complicado porque he perdido a una amiga como ministra que estaba haciendo una extraordinaria labor". Es la confesión que ha hecho Pedro Sánchez durante la sesión de control al Gobierno. Lo ha hecho después de que Albert Rivera modificara completamente el asunto de la pregunta que tenía prevista para echarle en cara que el Ejecutivo haya vetado una ley de Ciudadanos que pretendía, entre otras cosas, que se hagan públicos todos los trabajos de fin de máster y las tesis doctorales. Rivera presiona al presidente para que dé a conocer su tesis.

Sánchez, que pretendió aguantar a Carmen Montón hasta el final pese a las irregularidades de su máster, ha usado el discurso que una gran parte de su equipo le advertía iban a perder si la ministra de Sanidad se quedaba: "Asumimos nuestra responsabilidad", le ha contestado el presidente.

Rivera ha optado por la estrategia de desgaste al presidente sembrando dudas sobre su tesis doctoral: "H ay dudas razonables sobre la publicación de sus tesis. Es de los pocos que hace una tesis y la oculta". "Si estamos ante el caso Montón, Cifuentes, Casado, no podemos estar ante un caso presidente. Le invito a que haga pública su tesis doctoral", le ha retado el líder de Ciudadanos tras echarle en cara que el Gobierno vetara la tramitación de su propuesta de ley universitaria para forzar la publicación de tesis doctorales y proyectos de fin de máster.

A pesar de la advertencia de Ana Pastor de que el presidente no tenía por qué responder acogiéndose al reglamento del Congreso dado que la pregunta no versaba sobre el tema previsto en el orden del día, Sánchez ha contestado a Rivera: "T ienen una suerte de incapacidad política y jurídico-técnica para presentar las leyes ante este Congreso", la ha espetado el presidente. El criterio del Ejecutivo para vetar la ley de Ciudadanos es que conlleva un incremento presupuestario de cinco millones de euros para el ejercicio en curso y emplaza a la formación de Rivera a presentarla estableciendo que su entrada en vigor será efectiva en el año siguiente.

Sobre su tesis doctoral, Sánchez ha asegurado que está publicada en Teseo, la plataforma del Ministerio de Educación que aglutina esos textos universitarios. No obstante, esa web solo tiene registrado el resumen de 'Innovaciones de la diplomacia económica española: Análisis del sector público (2000-2012)', cuyo autor es Sánchez, y se remite a su depósito en la biblioteca de la Universidad Camilo José Cela. La monografía no está disponible para préstamo en el centro privado sino que solo se puede consultar en persona.

Casado omite la dimisión de Montón

Sánchez también se ha enfrentado al presidente del PP, Pablo Casado. Ha sido un primer 'cara a cara' en el que se han reprochado mutuamente sus rectificaciones, pero en el que el líder conservador, con un máster bajo investigación judicial, ha obviado la más reciente del presidente: su apoyo a la ministra de Sanidad apenas cuatro horas antes de su renuncia.

"Solo acierta cuando rectifica", le ha dicho Casado, tras referirse a la marcha atrás del Gobierno respecto a la defensa del juez del procés Pablo Llarena, en la posición respecto a la inmigración, o en la cancelación de la venta de armas a Arabia Saudí que ha puesto en riesgo un contrato multimillonario de Navantia.

"Si entramos en el territorio de los cambios, yo le he visto gritar que no hay papeles para todos y al día siguiente estrechar manos de los subsaharianos en el puerto de Algeciras, he visto al secretario general del PP, decir en un medio que él mismo estaría dispuesto quitar lazos amarillos en Catalunya y a usted en cambio reprocharle al señor Rivera habérsele adelantado", ha comenzado Sánchez: "Siento que la llegada de un Gobierno progresista, socialista, de izquierdas haya supuesto un trauma para la derecha, pero se van a tener que acostumbrar a los cambios", le ha contestado el presidente.

Casado había insistido previamente en que Sánchez llegó al Gobierno "sin ganar las elecciones" y con "el peor resultado del PSOE" apoyado por Unidos Podemos, los independentistas y "hasta los batasunos" y le ha reprochado que acerque a presos de ETA a cárceles de Euskadi o que los presos independentistas estén ahora en prisiones de Catalunya "por orden de Torra". Casado, que ha echado en cara al presidente previsiones que ya eran conocidas con Mariano Rajoy en Moncloa, como la bajada de turistas, ha asegurado que la "hipoteca" la pagan los españoles. "La economía va bien y la política, mejor", le ha contestado el presidente.