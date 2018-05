Pablo Iglesias desvela los últimos detalles de su hipoteca: 1,50% el primer año, 1,25% más euríbor los siguientes

La hipoteca que Pablo Iglesias e Irene Montero han suscrito para comprarse una vivienda en Galapagar (Madrid) tiene un tipo de interés fijo el primer año del 1,5% y los siguientes, del 1,25% más el Euribor. Para lograr esas condiciones, Iglesias y Montero han tenido que suscribir con la entidad que les ha concedido el préstamo, Caja de Ingenieros, varios seguros, así como domiciliar las nóminas. Así lo ha explicado este martes el secretario general de Podemos en los pasillos del Congreso a preguntas de los periodistas.

La prensa ha especulado en los últimos días con las condiciones del préstamo hipotecario de los dos diputados, ofreciendo datos confusos, contradictorios y sin contrastar. Desde que saltara la noticia de la adquisición de la vivienda, Iglesias y Montero han ido detallando aspectos de su esfera privada para explicar cómo habían accedido a la compra de la vivienda. Solo quedaba por conocerse el tipo de interés de la hipoteca para convertirla en la más conocida de entre todos los políticos españoles.

El pasado 17 de mayo, ambos publicaron un post en Facebook donde ofrecieron los primeros datos de la hipoteca. "Nos hemos comprado una casa en Galapagar a 40km de Madrid, y para pagarla tenemos a medias una hipoteca de 540.000 euros con Caja de Ingenieros que iremos pagando poco a poco durante 30 años", señalaba el comunicado conjunto. "Pagaremos al mes algo más de 800 euros cada uno", apuntaron entonces.

Con los nuevos datos aportados este martes por Iglesias, la cuota de la hipoteca que Iglesias y Montero afrontarán el primer año será de 1.863,65 euros al mes. El segundo año, siempre que el Euribor permanezca en el nivel actual, pagarán 1.755,15 euros al mes. 877 euros cada uno.

Iglesias ha asegurado que "las condiciones son habituales" y ha negado haber recibido un trato de favor por parte de Caja de Ingenieros, la cooperativa financiera que ha concedido el crédito. Podemos opera como partido con cuatro entidades. Entre ellas, la propia Caja de Ingenieros. Iglesias ha asegurado que Montero y él eligieron esta caja "por su solvencia demostrada durante la crisis y porque, hasta donde sabemos, jamás han llevado a cabo un desahucio".

Iglesias ha asegurado que espera una alta participación en la consulta sobre su futuro político y el de Montero que se ha abierto este mismo martes por la tarde. "Con nosotros se han atravesado ciertas líneas rojas. Si seguimos contando con el apoyo de los inscritos y las inscritas, me da una enorme fuerza para intentar ganar las elecciones en este país y cambiar un poquito las cosas para que se recupere un poquito de dignidad", ha asegurado. Y ha concluido: "Me he endurecido como nunca para pelear para ser el próximo presidente de este país".

Caja de Ingenieros, Triodos... las entidades de Podemos

Podemos opera con cuatro entidades bancarias para gestionar sus cuentas y la actividad como partido político: subvenciones electorales, cuotas, donaciones de los cargos electos, etcétera.

Tres de ellas pertenecen a lo que se conoce como "banca ética" y que tiene un estricto código en cuanto a qué productos financieros ofrece, en qué invierte los depósitos y réditos que obtiene, etcétera. El más famoso es el banco Triodos. Pero también lo son Banca Fiare o la propia Caja de Ingenieros. Con las tres opera Podemos. La cuarta entidad es Ibercaja.

"Somos cooperativistas de Caja de Ingenieros desde el año 2014", aseguran desde Podemos. "En los inicios se buscaron entidades financieras éticas o que al menos cumpliesen ciertos requisitos éticos con los que nos sintiéramos cómodos a la hora de trabajar con estas entidades", explican las mismas fuentes. El partido dice que Caja de Ingenieros es "una cooperativa de crédito que siempre ha apostado por fondos de inversión en energías renovables, que no tiene un historial de deshaucios y que no se ha implicado en la burbuja inmobiliaria".

"No existen muchas entidades en España que cumplan con requisitos éticos como éstos y por esto trabajamos también con Triodos y Fiare", explican en Podemos.

Estas entidades, por su naturaleza, tienen una red de oficinas muy pequeña en Madrid. Caja de Ingenieros tiene tres oficinas; Triodos, dos y Fiare, sólo una). Desde el partido reconocen que "muchas personas cercanas que han querido depositar ahorros o adquirir otros productos financieros en entidades de este tipo, coincidimos en estas entidades e incluso en las oficinas".