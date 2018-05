Pablo Iglesias ve "evidente" que los políticos independentistas fugados o en la cárcel no pueden ser consellers

En declaraciones a la SER recogidas por Europa Press, Iglesias ha remarcado que "más allá" de que su nombramiento suponga o no volver a la vía del enfrentamiento, la cuestión es que no pueden gobernar en Cataluña "sobre todo, porque no están".

"¿Puede presentar esta tertulia un periodista que no está aquí? No; ¿puede ser president de Cataluña alguien que no está en Cataluña? No; ¿puede ser consejero de gobierno en Cataluña alguien que está en la cárcel? Es evidente que no", ha expresado el líder de la formación morada.