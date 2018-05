Petro reitera que "se está cocinando un fraude electoral" en Colombia

El candidato presidencial de izquierdas Gustavo Petro reiteró hoy que "se está cocinando un fraude electoral" en Colombia puesto que el software que se utilizará en los comicios no ha sido revisado y aseveró que la misión enviada por la Unión Europea no tiene la capacidad técnica para supervisarlo.

"Lo que está en cuestión es que el software presente alteraciones de algoritmos que no tienen garantía y pueden generar un fraude masivo", dijo Petro, del movimiento Colombia Humana, en una rueda de prensa.

Además, calificó como "una mentira del presidente" Juan Manuel Santos la información que facilitó ayer su despacho de que en Colombia se encuentra una misión técnica de la UE desde hace dos semanas para las elecciones del próximo 27 de mayo.

"La Unión Europea aceptó la invitación y desplegó una misión técnica. Dicha misión está en Colombia desde el 4 de mayo y se ha reunido con las autoridades electorales y varias campañas electorales", detalló la Presidencia en un comunicado emitido ayer.

Sin embargo, Petro, que aparece segundo en todos los sondeos, aseveró que su campaña no preguntó "por una misión de observación diplomática" sino por una de carácter técnico (Misión Electoral de Expertos o EEM por sus siglas en inglés) que tenga capacidad de revisar el software electoral.

Un diputado europeo no tiene la experiencia "para hacer lo que queremos que se haga", subrayó Petro.

Además, agregó que "ayer la Presidencia engañó a la opinión pública", pues subrayó que "no existe la misión de expertos de la UE en Colombia, la desmantelaron a pesar de que si la habían convocado".

En este sentido, comentó que miembros de su campaña han hablado "con uno de los expertos" enviados por la UE dentro de la misión que considera diplomática y les dijo que "no es posible hacer la auditoría del software" de la Registraduría Nacional, entidad encargada de organizar las elecciones.

Por ello, hizo hincapié en que "no existe misión electoral experta de la UE en Colombia".

"El fraude está en el sistema informático (...) Con un algoritmo, un señor que quiere hacer un fraude dice que cada vez que aparezca un nombre (de candidato) con 'V' se le ponga un cero más, pero para detectarlo hay que entrar al software. Eso se hace con técnicos durante meses examinando uno a uno los algoritmos", destacó.

Por ello, Petro lamentó que "ya no se puede hacer" la revisión porque apenas queda una semana para la primera vuelta de los comicios, lo que considera que "implica una ruptura del orden constitucional de Colombia y no tiene otra razón de ser que no sea la configuración de un fraude el domingo" próximo, fecha en que se celebran las elecciones.

En este sentido, aseguró que en Colombia tanto Santos como la Registraduría Nacional y el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) tienen "un candidato y es el mismo, (el derechista) Germán Vargas Lleras", vicepresidente entre 2014 y 2017 y aspirante por el Movimiento Mejor Vargas Lleras.

Al ser preguntado acerca de si reconocerá los resultados electorales, Petro explicó que van a mirarlos "mesa por mesa" con testigos y, si se lo impiden, lo denunciarán de nuevo.

"Tenemos la manera de hacer el conteo tan rápido como la Registraduría Nacional", aseveró.

Finalmente, agregó que si sus sospechas "se vuelven realidad" lo denunciarán públicamente y "la acción será la que toca tomar: el pueblo no abandona las plazas públicas hasta que se cuente uno a uno los votos".

"Como es un tema tecnológico, es ahí donde gravitan la realidades de un país para hacer las lecciones de manera transparente", concluyó.