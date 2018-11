Picardo dice que garantías logradas por España "no tienen ningún valor legal"

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha asegurado esta noche que las garantías escritas que ha obtenido España con respecto a sus exigencias sobre Gibraltar en el Acuerdo para la salida del Reino Unido y la UE son "pedazos de papel que no tienen ningún valor legal".

En una comparecencia ante la GBC, el ministro principal ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "confundir" diversas cuestiones cuando ha anunciado hoy que apoyará mañana en Bruselas el acuerdo del "brexit" al haber conseguido garantías escritas para que España sea decisoria en las futuras relaciones entre la Unión Europea (UE) y el Reino Unido sobre Gibraltar.

El jefe del Ejecutivo español ha asegurado que ha logrado un "triple blindaje histórico" sobre Gibraltar y ha señalado que en las negociaciones futuras, una vez concluido el periodo de transición del "brexit" que se aborda ahora,"tendremos que hablar de la cosoberanía (de Gibraltar) y de otras muchas cosas".

Picardo ha subrayado que "si alguien tiene una triple garantía" son los gibraltareños, que tienen "un triple cerrojo" sobre su soberanía, entre ellos el que les ofrece el Reino Unido de que "ni siquiera comenzará nunca un proceso de discusión sobre la soberanía con el cual no estemos de acuerdo".

El ministro principal ha subrayado que no hay que esperar a las futuras negociaciones porque ya puede afirmar que "la soberanía de Gibraltar es y permanecerá enteramente británica".

Picardo ha afirmado que Pedro Sánchez "al perseguir la soberanía sobre Gibraltar en la manera en la que lo ha hecho hoy, lo único que está haciendo es dar continuidad" a la política del dictador Francisco Franco.

"Abandonar las políticas de Franco respecto a la soberanía de Gibraltar sería una manera mucho más efectiva de pasar página. Mucho mejor que simplemente trasladar los huesos de un fallecido desde un punto de Madrid a otro", ha comentado.

El ministro principal de Gibraltar, que ha comparecido tras hablar por teléfono con la primera ministra británica, Theresa May, ha indicado que la única cosa que se ha acordado hoy es la interpretación del artículo 184 del acuerdo del "brexit", que España ha exigido que se clarificara para asegurarse de que en el futuro, tras el periodo de transición que se regula ahora, las decisiones sobre Gibraltar tendrán que contar con el acuerdo español.

Según Picardo el texto "no ha sido cambiado. Eso es lo que el Gobierno español ha buscado repetidamente, pero no lo ha conseguido".

Ha hecho hincapié en que "nada de lo ocurrido hoy cambia el hecho de que el Acuerdo de Salida y su Periodo de Transición se aplicarán a Gibraltar".

"El Reino Unido no nos ha abandonado, Theresa May ha estado firme", ha defendido Picardo, que ha insistido en que España ha tenido que aceptar "una clarificación que no tiene peso de valor legal", como tampoco, según dice, las declaraciones de los 27 miembros de la UE.

Esas declaraciones y las garantías escritas "no condicionarán la forma de negociar acuerdos de toda la comunidad británica, incluyendo Gibraltar". "Reino Unido ha sido claro, negocia por toda la familia británica".