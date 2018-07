Piden en el Foro Concordia nuevas acciones internacionales por la crisis venezolana

La comunidad internacional debe crear y adoptar nuevas posiciones y acciones frente a la crisis social, política y económica de afecta a Venezuela, concluyeron hoy expertos reunidos en Bogotá para la Cumbre Concordia Américas 2018.

"Las soluciones que se han implementado internamente o externamente no dan, hay que reformular el diagnostico", manifestó el exembajador de Colombia ante la ONU Fernando Cepeda Ulloa.

Cepeda participó en el foro "Venezuela: Una crisis local con impacto global", en la que también intervinieron la expresidenta de Costa Rica Laura Chinchilla, el expresidente boliviano Jorge Quiroga y el exsubsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental de EE.UU, el chileno Arturo Valenzuela.

El exdiplomático aseguró que Venezuela es un régimen "montado sobre la corrupción" porque esa es la herramienta que usan para sostenerse en el poder y agregó que las sanciones interpuestas por Estados Unidos no son claras y suficientes porque, en parte, se desconoce cuánto dinero se ha confiscado a los funcionarios implicados.

Por su parte, Valenzuela dijo que las iniciativas impulsadas por la Organización de Estados Americanos (OEA), como la aplicación de la Carta Democrática, no "han sido exitosas", pues a Venezuela no "le importa" si es sancionada o no.

Ante esto, el exfuncionario señaló que ve en la aplicación del capítulo VII de las Naciones Unidas una oportunidad para combatir esa crisis, la cual ha generado una migración de más de un millón de venezolanos a Colombia en los últimos 15 meses.

El capítulo VII de la ONU contempla que el Consejo de Seguridad del organismo "determine" la existencia de amenazas para la paz y haga "recomendaciones o decida" acciones para "mantener o establecer la paz", si bien Valenzuela afirmó que no apoya una invasión militar.

"Todos estamos de acuerdo de que no ha habido una catástrofe como estas nunca en un hemisferio, tendría que volver a la Triple Alianza para ver el colapso y creo que debemos ser cuidadosos en nuestra analítica de lo que se trata del régimen", agregó.

El embajador de Brasil en Colombia, Julio Bitelli, acotó en su intervención que es necesario que en América Latina se cree un "consenso" sobre qué acciones tomar, porque de lo contrario los esfuerzos serán en vano.

"Si no hay consenso en la región no se puede hacer nada, si cada uno se va solo, hablar de sanciones no va a llegar a ninguna parte", afirmó el diplomático, quien señaló que el único beneficiado por la falta de unión es el régimen de Nicolás Maduro.

Por último, Carlos Holmes Trujillo, designado como ministro de Relaciones Exteriores por el presidente electo colombiano, Iván Duque, dijo que Venezuela es azotada por ocho tipos de crisis y consideró necesaria la creación de una "gran coalición".

"Debemos avanzar en la creación de una gran coalición democrática internacional, hasta el momento se ha presentado una reacción no solo tardía sino aislada y por ende insuficiente. Esa comunidad debe actuar en los distintos frentes, debe ser simultánea e integral", apuntó.

La Cumbre Concordia Américas forma parte de la "Iniciativa Américas de 2018", que pretende fomentar "el diálogo entre líderes de los sectores público, privado y no lucrativo" sobre asuntos políticos, económicos y sociales.

Concordia es una organización sin ánimo de lucro y no partidista creada en 2011 que promueve, impulsa y sostiene de forma activa "alianzas transectoriales" que generen impacto.