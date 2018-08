Pitos y gritos de "que se vayan" a Pablo Casado en su visita a las fiestas de Vitoria

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha acudido en el mediodía de este domingo a Vitoria con motivo de las fiestas de la Virgen Blanca. El dirigente popular ha estado acompañado por Javier Maroto, vicesecretario general de Organización del Partido Popular, y por Alfonso Alonso, presidente del PP vasco, además de otros cargos y militantes populares del País Vasco.

Cuando se disponía a hacer declaraciones a los medios de comunicación en una céntrica calle de la capital alavesa, Casado y sus compañeros de partido han recibido pitos y abucheos de grupos de personas que se encontraban en el lugar. También se han escuchado gritos de "¡fuera!" y cánticos diciéndoles "que se vayan".

Casado ha sido increpado por decenas de personas que le han llamado asesino y han pedido la libertad para los jóvenes encarcelados de la localidad navarra de Alsasua. Estos gritos han sido respondidos con aplausos por simpatizantes del PP.

PPko burua den @pablocasado_ ri ongi etorri beroa eman diote Gasteizen. pic.twitter.com/CDOzaMNKRQ — Gorka Julio (@teketen) 5 de agosto de 2018

Solo se oyen pitos allá por donde van Pablo Casado, Maroto, Alonso y demás ultraderecha. #Gasteiz pic.twitter.com/40OqwJDuDH — Eneko Ander (@EnekoAnder) 5 de agosto de 2018

Ante esta protesta, el líder del PP ha asegurado que es necesario "recuperar la convivencia y la concordia", frente a aquellos que representan una "minoría radical" y "quieren que no podamos hablar en el País Vasco de lo que les interesa a los españoles".

Casado ha hablado de la liberación del etarra Santi Potros, que se ha producido este sábado por la mañana. El líder de la oposición ha pedido que no se produzcan actos de "homenaje ni enaltecimiento". Santi Potros ha salido hoy de la prisión de Topas (Salamanca) tras 31 años preso por condenas que sumaban casi 3.000 años de cárcel.

"Hemos visto como hoy sale de prisión el sanguinario terrorista Santi Potros. Pedimos que no haya actos de homenaje ni enaltecimiento", ha reclamado. Además, ha subrayado su intención de presentar "una nueva ley para que no se pueda homenajear a los terroristas".

📽 Hoy sale de prisión Santi Potros, pedimos que no haya ningún acto de homenaje a quien asesinó a cerca de 40 personas. No toleraremos ningún acercamiento de presos etarras, ni beneficios a asesinos que no han tenido la decencia de ayudar a esclarecer 300 asesinatos impunes. pic.twitter.com/32WQkxkgSX — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 5 de agosto de 2018

También ha criticado un hipotético cambio en la política penitenciaria para los presos de ETA. "Queremos reivindicar que el PP no va a tolerar acercamiento de presos, le decimos al Gobierno que no caben beneficios para los terroristas que no han ayudado a esclarecer a 300 asesinatos", ha dicho.

Por otra parte, Casado ha pedido al Gobierno que "no retire recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de abusos policiales". "En España no se han dado abusos policiales", ha expresado.