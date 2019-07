Podemos se debate entre abstenerse o rechazar hoy la investidura de Sánchez

Unidas Podemos se debate entre votar en contra o abstenerse en la investidura de Pedro Sánchez en la primera votación de este martes pero está a la espera de que los socialistas se pongan en contacto con ellos para retomar la negociación encaminada a conformar un gobierno de coalición conjunto.

El responsable de Acción de Gobierno y Acción Institucional de Podemos, Pablo Echenique, ha dicho esta mañana en una entrevista en la Cadena Ser -antes de que comenzase la segunda sesión del debate de investidura- que no ha habido contactos desde el lunes con los socialistas y que, aunque a él no se le "caen los anillos" por mandar un mensaje, considera que al PSOE le corresponde buscar los apoyos para su candidato.

Unidas Podemos, cuyas bases decidieron en una consulta no facilitar la investidura de Pedro Sánchez si no se pacta una coalición sin vetos, no votará a favor este martes, pero aún no ha decidido si se abstiene.

"Hay que respetar que 3,7 millones de españoles han votado a Unidas Podemos y ese respeto tiene que ver con que no se les puede excluir de un gobierno y tampoco se les puede dar un papel decorativo", ha dicho Echenique.

El responsable de Acción de Gobierno e Institucional de Podemos no ha revelado la oferta de ministerios que les hizo el PSOE y que en la coalición definen como decorativa, pero ha dicho que ayer el líder, Pablo Iglesias, fue bastante explícito cuando repasó en la tribuna del Congreso todas las materias en las que el PSOE ha rechazado ceder competencias sociales pese a que la coalición ya había renunciado a los ministerios de Estado.

Sin embargo, ha dicho que, aunque no se ha hablado de muchos nombres, los socialistas han aceptado no poner más vetos y no rechazan que la número dos de la formación, Irene Montero, forme parte del Gobierno.

"Sólo faltaría", ha dicho el jefe de la negociación de Podemos, que no ha confirmado si el nombre del miembro de la Mesa del Congreso Gerardo Pisarello es uno de los nombres que la formación morada ha planteado.

Tampoco ha confirmado si a él le gustaría formar parte del Consejo de Ministros y ha asegurado que no ha hablado de este asunto con Pablo Iglesias.

"Las negociaciones por nuestra parte no están rotas. Nosotros queremos que haya acuerdo", ha insistido en la entrevista Pablo Echenique.