Podemos recrimina a Sánchez que no cumpla con su palabra y le exige que sea "valiente" si quiere contar con su apoyo

La portavoz adjunta de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso Ione Belarra ha avisado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que su grupo confederal está "muy preocupado" por los últimos anuncios que ha realizado, como la negativa a publicar la lista de quienes se acogieron a la amnistía fiscal del anterior Ejecutivo del PP, incumpliendo su palabra, y ha avisado de que si sigue por ese camino, no le apoyarán.

"Sea valiente, porque necesitamos un Gobierno valiente", ha reclamado Belarra durante el debate celebrado este martes en el Congreso para que Sánchez exponga su programa de Gobierno, en el que la diputada navarra ha sustituido al secretario general, Pablo Iglesias, y a la portavoz titular, Irene Montero, que se encuentran de baja tras el nacimiento prematuro de sus mellizos.

De este modo, el partido morado ha querido dejar claro a Sánchez, a través de las palabras de Belarra, que su apoyo no está garantizado, sobre todo si el presidente sigue tomando decisiones que consideran "preocupantes", como la de no publicar la lista de la amnistía fiscal o no querer investigar las presuntas irregularidades cometidas por el Rey emérito Juan Carlos I, como le pide Unidos Podemos.

"NOS TIENE MUY PREOCUPADOS"

"Nos tiene muy preocupados porque ha dicho que no va a publicar la lista de la amnistía fiscal, a pesar de que hemos sabido de que el propio Rey emérito podría estar entre esos defraudadores. Hay más de diez vídeos en los que se compromete a publicar la lista si llegaba al Gobierno. No vamos a consentir que usted falte a su palabra, porque los ciudadanos de su país tienen derecho a saber si el Rey emérito es un defraudador", ha defendido.

En la misma línea, Belarra ha avisado a Sánchez de que tampoco van a apoyar los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) si su intención es "hacer meros retoques estéticos", en lugar de "un giro radical a la austeridad y la pobreza" que supusieron, a su juicio, las políticas del PP.

"Si no asume ese reto, no contará con nuestro apoyo", ha advertido, para añadir que, tras la moción de censura, el Gobierno "está obligado a estar a al altura". "La mayoría parlamentaria hay que construirla, no basta con quedarse sentado en su escaño azul diciendo que no se puede", ha reclamado. "Póngase ya a construir las mayorías que afronten las urgencias de nuestro país", ha insistido.

Belarra ha dedicado gran parte de su intervención a comentar los acuerdos alcanzados por el Consejo Europeo que se celebró los pasados días 28 y 29 de junio de 2018 y, a este respecto, también ha pedido a Sánchez que debe acudir a Bruselas a "negociar" y no a "claudicar", tanto en materia de inmigración como en el plano económico.

Tras la dirigente de Podemos, ha tomado la palabra la portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Lucía Martín, quien también ha avisado a Sánchez de que "si la cosa sólo va de gestos", no va a contar con su apoyo. "Por eso su Gobierno debería desmarcarse de la intención de Europa de crear centros de internación como los CIE", ha reclamado, al igual que ha hecho antes Belarra.

GARZÓN COMPARA A PSOE CON E PP POR SU POSTURA EN LA POLÉMICA DEL REY

Por su parte, el coordinador federal de IU y también portavoz adjunto del grupo, Alberto Garzón, ha recriminado a Sánchez que no haya hecho referencia en su discurso a la polémica que afecta al Rey Juan Carlos, tras las revelaciones de Corinna zu Sayn-Wittgenstein, acusándole de tener cuentas en Suiza.

De hecho, Garzón ha centrado toda su intervención en esta cuestión, y ha criticado que el Gobierno del PSOE esté evitando abordar este asunto usando "los mismos argumentos que decía el PP sobre los papeles de Bárcenas".

"¿Es posible que por un infame anacronismo las acciones de los miembros de la monarquía ni tengan consecuencias jurídicas? Y ante eso, ¿qué es lo que tiene que decir esta Cámara?", se ha preguntado el líder de IU, quien ha vuelto a exigir a Sánchez que apoye la creación de una comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades del Rey emérito y apueste por "repensar" el modelo de país" y por "hablar de todo".

EN MAREA URGE A REFORMAR LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Por último, el portavoz de En Marea, Antón Gómez-Reino, ha vuelto a avisar a Sánchez de que tras triunfar la moción de censura y llegar al Gobierno, ahora le toca "legislar y gobernar para mejorar la vida de la gente", y "dejar atrás" las políticas del PP.

En concreto, ha reclamado la reforma del sistema de financiación autonómica para acabar con la desigualdad entre territorios. "Para En Marea es urgente hacer una reforma inaplazable y justa de la financiación autonómica", ha enfatizado, tras lamentar que de momento no ha cumplido "ni un solo compromiso con Galicia". "La agenda gallega no se soluciona con una reunión con Alberto Núñez Feijóo", ha avisado.