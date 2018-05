Pedro Sánchez: "Si el Govern toma el camino que está marcando el señor Torra, se activará el 155 con contundencia"

Mariano Rajoy y Pedro Sánchez se han reunido en Moncloa durante algo menos de una hora para constatar y "reforzar" su acuerdo para la "defensa del orden constitucional" ante el desafío independentista en Catalunya. El presidente y el líder del PSOE han pactado un comunicado conjunto en el que avisan al president investido Quim Torra de que rechazarán cualquier estructura paralela de gobierno o representación en Catalunya y de que mantendrán el control de las cuentas públicas de la Generalitat.

Sánchez está convencido de que Gobierno y PSOE pondrán en marcha un nuevo 155 si el nuevo Govern sigue la hoja de ruta independentista. Lo que no aclaran es en qué momento y en qué supuestos se activará, pero avisa al president de que no tendrán ninguna duda en ejecutarlo: "E l debate no es si va a haber 155, lo habría. El debate es cuál". "Hay que ver qué camino toma el nuevo Govern, porque si toma el camino que está marcando el señor Torra pues blanco y en botella, se activará el 155 con contundencia".

PP y PSOE están determinados a ir de la mano si ven necesario volver a intervenir la Generalitat."Se han comprometido a ofrecer una respuesta pactada y proporcional en la defensa de la legalidad constitucional y estatutaria frente a cualquier eventual desafío", reza el escrito difundido por los departamentos de comunicación de Ferraz y Moncloa.

Entre esos retos que pueden encontrarse en la legislatura que comienza en Catalunya destacan la posible creación de un Consell de la República o el "proceso constituyente" impulsado por la sociedad civil. "Han coincidido en rechazar cualquier intento de poner en marcha estructuras políticas distintas a las únicas válidas, que son aquellas contempladas en la Constitución y el Estatuto de autonomía de Catalunya", dice el comunicado.

"No hay dos legitimidades. Solo hay una legitimidad que es la que emana de la Constitución y del Estatut. No va a haber ninguna institución paralela que se pueda crear tal y como el president ha venido anunciando". ¿Supondría esa creación la puesta en marcha del 155? "Cuando se planteen esos hechos hablaremos con el Gobierno para que la respuesta sea pactada y unitaria. Veremos cuál es la medida que se toma", ha respondido Sánchez en una rueda de prensa tras la reunión con Rajoy.

La "naturaleza" del 155 no sería convocar elecciones

Sánchez ha desgranado en cinco los acuerdos que ha alcanzado con Rajoy. Además del rechazo a las estructuras paralelas, se comprometen a actuar con "firmeza, serenidad, proporcionalidad y de forma pactada", a abrir ese acuerdo a otras formaciones, y a realizar una labor en el exterior para defender la posición del "estado social y democrático de derecho" frente al relato independentistas.

También han pactado mantener el control de las cuentas públicas de la Generalitat vigente desde 2015 por la decisión adoptada por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Así, han acordado que se vigilen "para garantizar que se destinen al cumplimiento de los fines de interés general para el que están previstos".

Sánchez explica que no pueden determinar en qué momento se activaría el 155 de nuevo porque depende de los pasos que vaya dando el bloque independentista. Lo que tienen claro en Moncloa y en Ferraz es que la "naturaleza" del acuerdo sería distinta. En octubre, la decisión fue una intervención encaminada a la celebración de elecciones. Sin embargo, en esta ocasión sería diferente.

"L a aplicación sería distinta", ha dicho Sánchez, que ha evitado dar detalles de cómo se ejecutaría y a qué afectaría. En cualquier caso, la intervención no conduciría a unos comicios inmediatos y se elaboraría un nuevo acuerdo sobre la intervención. En esta ocasión, quedaron fuera el Parlament o TV3, por ejemplo.

Para Sánchez, la hipotética integración en el Govern de consellers involucrados en el procés -imputados o incluso en prisión- sería "una provocación y un despropósito", pero no ha querido calificarlo de ilegal (lo que supondría que el 155 se mantuviera) y lo ha dejado en manos de los jueces.

El líder socialista ha restado importancia a la participación de Albert Rivera en el anterior acuerdo del 155. De hecho, en el comunicado, tienden la mano a Rivera para que se sume a ese acuerdo. El líder de Ciudadanos, que ha exigido que se prolongue la intervención de la Generalitat a través del 155, se reunirá con el presidente este jueves.

Sánchez ha cargado con dureza contra Rivera, al que ha vuelto a acusa de haberse "aznarizado": "E stá haciendo lo que Aznar hacía en la oposición, que es usar Catalunya como la herramienta de confrontación territorial al intentar arrancar algunos votos".

El PSOE llamará a Torra al Congreso

El líder socialista ha reclamado a Rajoy que incluya a Pablo Iglesias en la ronda de consultas que ha abierto con él y con Rivera para abordar la nueva situación en Catalunya. Sánchez ha aprovechado para criticar la posición que ha mantenido Unidos Podemos ante el desafío independentista y ha acusado al partido de Iglesias de hacer un "flaco favor" a la defensa constitucional. "Se lo pido formalmente a Iglesias: que tomemos nota de lo que ha ocurrido y que renuncie al derecho a la autodeterminación".

Además, ha invitado al resto de formaciones a incorporarse o volver a la comisión territorial que Rajoy accedió a respaldar a cambio del apoyo de Sánchez al 155. En ese órgano parlamentario que analiza el modelo autonómico y cuyas conclusiones los socialistas quieren usar para el debate de reforma constitucional solo participan actualmente PP y PSOE ya que Ciudadanos se levantó de la mesa y Unidos Podemos, ERC, PNV y PDeCAT nunca llegaron a sentarse.

El líder socialista ha anunciado que su grupo pedirá la comparecencia del nuevo president de la Generalitat para que acuda a esa comisión del Congreso para que " nos explique su visión de la España autonómica y nos explique qué tiene encima de la mesa".