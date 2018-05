Renuncia la comisionada de la Reforma Policial de Guatemala

La comisionada de la Reforma Policial de Guatemala, Adela Camacho de Torrebiarte, hizo pública hoy su renuncia con carácter irrevocable al cargo, luego de haber permanecido seis años en el puesto al aducir que ha existido un bloqueo de las autoridades a la "continuidad en los procesos".

Camacho reconoció que "hay momentos en que ya un proceso no se toma en serio, no se tiene el apoyo", lo cual fue incluso predecible cuando llegó el 14 de enero de 2016 a la Presidencia Jimmy Morales, quien entonces indicó que la Comisión Nacional de la Reforma Policial "tal vez no iba a continuar", recordó la comisionada.

La Comisión fue creada en 2010 y, tras un primer período encabezado por la reconocida activista de derechos humanos Hellen Mack, en 2012 fue retomada por Camacho, quien se había desempeñado anteriormente como directiva del fútbol nacional y como candidata a la Presidencia en 2011, en la que quedó en el último lugar con 0,42 por ciento de los votos.

En su carta de renuncia hecha pública este domingo, Camacho destacó que durante su mandato realizó un "importante esfuerzo en la creación e implementación del sistema de carrera que incluye toda una política educativa de formación y profesionalización", la cual es "la columna vertebral" de la transformación policial.

También se apostó por un "nuevo modelo de gestión de carácter preventivo", así como la "dignificación del profesional" y el "fortalecimiento en los controles internos para la depuración permanente de la institución".

Estos elementos destacados por Camacho, "no han sido tomados en cuenta por las actuales autoridades que dirigen el Ministerio de Gobernación (Interior)", entre éstas, el propio ministro Enrique Degenhart Asturias, quien llegó a la entidad en enero, luego de que Morales solicitara la renuncia al exministro Francisco Rivas.

En diciembre pasado, la Policía Nacional Civil graduó a 3.978 agentes policiales para fortalecer a la seguridad ciudadana llegando a la histórica cantidad de 39.396 uniformados en total.