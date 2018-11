Rivera evita catalogar a Vox como un partido de extremaderecha: "No soy analista político"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha evitado calificar a Vox como un partido de extremaderecha: "No soy analista político, eso se lo dejo a ustedes", ha contestado Rivera en la Cadena Ser a la pregunta de Pepa Bueno sobre dónde colocaría ideológicamente a Vox. "Un líder político tiene que dedicarse a construir y proponer", ha añadido.

Preguntado por su tendencia para ubicar a Podemos en la izquierda o extremaizquierda, Rivera ha dicho que les llama "podemitas o Podemos". "Yo no me dedico a eso (a ubicar ideológicamente a los partidos), eso se lo dejo a ustedes", ha insistido Rivera, que hasta en tres ocasiones ha evitado ubicar ideológicamente al partido de Santiago Abascal.

"Ustedes hablan de eso, yo no. Entiendo que los analistas y los periodistas opinen, pero la realidad es que tenemos 9 escaños en Andalucía", ha recordado el presidente de Ciudadanos, quien se ha referido a Vox como "una candidatura extraparlamentaria". "Hay muchas cosas que dicen desde Vox, Podemos, PP y PSOE que no me gustan", ha concluido.

No es la primera vez que un miembro de Ciudadanos esquiva preguntas de la prensa sobre dónde ubicar ideológicamente a Vox. El portavoz del partido en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, usó un argumentario parecido al de Rivera en una entrevista en TeleMadrid: "No sé si me corresponde a mi poner etiquetas a otros partidos y menos si son extraparlamentarios. Yo respeto que cada uno forme el partido que quiera y vote al partido que considere".

Ciudadanos: En el PSOE son golpistas, proetarras, radicales...

Periodista: ¿Y Vox?

Also Ciudadanos: Uff no me corresponde poner etiquetas. No sé. Son un partido. #AmistadesPeligrosas pic.twitter.com/AUUtJpGvmQ — Rubén 🇪🇺 (@Ruben_hermar) 20 de noviembre de 2018

Crisis del Poder Judicial

Rivera también ha criticado el "daño tremendo" que sufre el Poder Judicial tras el fallido pacto entre PP y PSOE para renovar la cúpula del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la renuncia de Manuel Marchena a ser presidente de este órgano. "La ciudadanía no soporta ciertas actitudes que ponen en jaque a uno de los poderes del Estado", ha comentado.

El líder de Ciudadanos ha criticado a Pedro Sánchez (PSOE) y Pablo Casado (PP): "Debería plantearse rectificar y pedir disculpas". Rivera ha insistido en la propuesta de Ciudadanos de que los vocales del CGPJ sean elegidos por los jueces vía sufragio universal. También ha recordado la petición de su partido de que la ministra Dolores Delgado y el senador del PP Ignacio Cosidó dimitan.