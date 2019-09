Rodríguez donará sus dietas tras el rechazo del Parlamento a su devolución

La coordinadora de Podemos Andalucía y presidenta del grupo de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha informado de que el Parlamento ha rechazado la devolución de los 8.640 euros que cobró en dietas en los meses que estuvo de baja por maternidad, por lo que los donará a una asociación de mujeres.

"Las instituciones todavía no entienden que no se puede jugar así con el dinero de los andaluces y andaluzas", ha escrito Rodríguez en un comentario en Twitter que acompaña de la resolución de la Cámara.

En la imagen publicada se puede leer que el Parlamento entiende que no procede la devolución de las dietas porque no se trata de un pago indebido, ya que ese sería el caso de uno que se produjera "por error material, aritmético o de hecho en favor de una persona en quien no concurra derecho alguno de cobro".

El escrito añade que las dietas fueron abonadas "de conformidad con lo previsto en las normas reguladoras" y recuerda que la actividad parlamentaria no se limita a la asistencia a la sede del Parlamento, sino que tiene un carácter "mucho más amplio".

Las dietas no son sólo por asistencia al Parlamento, sino también por "todos los demás aspectos que conforman esta actividad parlamentario o el ejercicio del cargo representativo", agrega.

Rodríguez solicitó la devolución de las cantidades que cobran los diputados regionales para cubrir sus gastos de desplazamiento y estancia, y que en su caso fue generando durante los seis meses que ha tenido de permiso de maternidad, a lo que ha sumado la lactancia y vacaciones tras dar a luz a Aurora, su primera hija.

"Las dietas que reciben los parlamentarios son sobresueldos en B", denunció la dirigente de Podemos.