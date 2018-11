Sánchez llama a Juncker para advertir que votará no al acuerdo del Brexit si no recoge posición española sobre Gibraltar

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha llamado esta mañana al presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, para advertirle de que votará 'no' al acuerdo de salida de Reino Unido de la UE si no recoge la posición española en la cuestión de Gibraltar, han informado este martes a Europa Press fuentes gubernamentales.

Lo mismo tiene previsto hacer Sánchez con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, han precisado las mismas fuentes.

El Gobierno de Sánchez, por boca primero del ministro de Exteriores, Josep Borrell, ya había advertido de que condicionará su visto bueno al acuerdo de divorcio negociado a que se modifique el artículo 184 del Tratado de Retirada, en el que se apunta que la UE y Reino Unido deberán negociar de manera "expeditiva" las condiciones de la nueva relación, sin mencionar la situación particular de Gibraltar.

"Si el domingo 25 --cuando se ha convocado una cumbre extraordinaria para aprobar el acuerdo-- va el acuerdo de retirada y la declaración política de futuro en los términos que está ahora mismo, España votará que no", ha avanzado Sánchez a primera hora de este martes en la inauguración del foro empresarial 'The Spain Summit 2018', organizado por 'The Economist'.

España es el único país que ha condicionado la aprobación final del acuerdo de retirada a que sea modificado para dotarlo de mayor claridad jurídica respecto de que cualquier relación futura del bloque con el territorio de Gibraltar deberá pasar primero por el consentimiento español.

"Los sorprendidos somos nosotros", ha indicado Sánchez en ese foro, donde se ha quejado de que, mientras el Gobierno español ha mantenido en los consejos europeos una actitud "absolutamente constructiva y proeuropea", en el acuerdo de retirada del Reino Unido y la declaración política futura "no se aclara algo que es fundamental desde el punto de vista de identidad, de la esencia del país".

LA COMISIÓN, AL TANTO DE LA QUEJA

La Comisión Europea está "al tanto" de las preocupaciones de España sobre la falta de claridad jurídica sobre Gibraltar en el acuerdo de salida de Reino Unido de la UE y considera que la posición del bloque está clara en sus directrices de negociación, si bien mantiene la incógnita sobre si cree posible reabrir el pacto para modificarlo como reclama España.

El portavoz jefe del Ejecutivo comunitario, Margaritis Schinas, ha recordado que las directrices de negociación adoptadas en abril de 2017 por los Veintisiete establecen que ningún acuerdo que negocien la Unión Europea y Reino Unido sobre la relación futura podrá aplicarse a Gibraltar si no es con el acuerdo previo de España.

España también aspira a que la misma claridad en el lenguaje quede plasmado en la declaración política que sentará las bases para negociar el marco de la relación futura y cuya redacción están negociando ahora la UE y Reino Unido.

Bruselas ha indicado que se están produciendo contactos sobre la declaración política y por tanto su redacción está "en curso de negociación", por lo que rechaza pronunciarse sobre su contenido y subraya que es una semana en la que "todo evoluciona". "La próxima etapa será el domingo", ha zanjado el portavoz.

Entre los contactos previstos destaca una reunión el miércoles entre el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, para abordar los preparativos de la cumbre.