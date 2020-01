Sánchez advierte de que "España no se va a romper" y enarbola el "patriotismo social" frente a la derecha

"No se va a romper España, no se va a romper la Constitución, aquí lo que se va a romper es el bloqueo a la mayoría progresista elegida democráticamente". Así ha comenzado Pedro Sánchez su discurso de investidura para el Gobierno de coalición con Unidas Podemos que saldrá adelante con los votos de ambas formaciones, el apoyo de varias fuerzas minoritarias y la abstención de ERC, con quien los socialistas han llegado a un acuerdo para la creación de una mesa de gobiernos para poner fin al "conflicto político" en Catalunya. A la senda política y el fin de la judicialización ha dedicado Sánchez buena parte de su intervención, pero también ha enarbolado la bandera del concepto de "patriotismo social" frente a la derecha, a la que ha reclamado que "renuncie al sectarismo" y el "insulto".

En el inicio de su discurso, Sánchez ha defendido la coalición progresista que ha alcanzando con Pablo Iglesias y que ha reconocido que no fue posible hace unos meses y ha reprochado a PP, Ciudadanos y Vox que se erijan como los únicos defensores de España: "Se equivocan quienes desde la bancada de la derecha ponen en duda el compromiso de la izquierda con España". "Menos se entiende que agiten los peores presagios sobre el porvenir de España y se nieguen a evitarlos. No comparto sus temores; pero si no son fingidos no alcanzo a entender que no muevan un dedo para evitarlos", ha continuado.

A partir de ahí, Sánchez ha desgranado lo que para él significa la defensa de España más allá de envolverse en la bandera en lo que ha definido como el "patriotismo social". "España es la educación de nuestros hijos, las pensiones de nuestros mayores, el cuidado sanitario de nuestros familiares", ha resumido Sánchez, que ha puesto también como ejemplo las pensiones o la seguridad.

Recibido en pie por la bancada socialista y también por la que lidera Pablo Iglesias, Sánchez ha defendido la "libertad" como uno de los pilares en los que se sustentará la "coalición" progresista. Una libertad que entiende debe proteger algunos de los principios que la extrema derecha pone en cuestión. "Una libertad plena, incompatible con el machismo, con la homofobia, con la xenofobia o con el racismo; una libertad para realizarse sin sufrir discriminación y menos aún violencia por el hecho de ser mujer", ha enumerado Sánchez, que ha aprovechado ese momento para manifestar su oposición a la "ley mordaza" y su intención de poner en marcha una normativa que avale la eutanasia.

Otro de los ejes de la coalición que liderará Sánchez ha sido el de la cohesión territorial. Es un capítulo que ha merecido especial relevancia en las semanas previas por la negociación con ERC, que prevé avalar la investidura con su abstención tras el acuerdo suscrito con el PSOE. Sánchez ha asegurado que el "conflicto político" en Catalunya es una "crisis heredada" que el futuro Ejecutivo abordará desde el "diálogo" dejando atrás la "judicialización".

"Necesitamos recomenzar" en Catalunya

"Hay que retomar la única vía posible, que es la política; la del diálogo, la negociación y el pacto", ha proseguido Sánchez, que ha matizado que todo ello estará "amparado por nuestra Constitución". Ese ha sido uno de los momentos en los que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha tenido que llamar al orden por el murmullo que se ha suscitado en el hemiciclo.

Sánchez ha reconocido que en Catalunya hay un "sector amplio" de la población que siente que existen "agravios" desde la Administración central al igual que en el resto de España al igual que hay sectores catalanes que se sienten "ignorados" por sus instituciones autonómicas. El aspirante socialista también ha asegurado que hay en parte de España un "rechazo a las acusaciones que vierten algunos líderes independentistas sobre la España constitucional". "Yo me incluyo entre ellos", ha aseverado.

Frente a esa situación, Sánchez ha apostado por "recomenzar" y "retomar" el diálogo para abordar el conflicto que ha insistido en que tiene una "naturaleza política" por lo que debe abordarse desde la política y no por la vía judicial. En el fin de ese apartado, ha señalado que la resolución de la crisis puede prolongarse en el tiempo, pero se ha comprometido a que el futuro Ejecutivo trabajará con "paciencia, templanza y empatía".

Sánchez ha continuado su exposición con unas referencias a la España vaciada tras haber prometido en campaña un ministerio específico para abordar el reto demográfico. "No podemos permitir que nadie sufra discriminación añadida porque proceda del mundo rural", ha expresado el candidato socialista, que ha adquirido varios compromisos en materias de infraestructuras con los partidos minoritarios, como Teruel Existe o el BNG, a cambio de su 'sí' a la investidura.