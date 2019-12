Sánchez se remite "al protocolo" y llamará a Torra después del 'lehendakari' en la ronda de consultas para la investidura

Para Pablo Casado, la llamada a Quim Torra abre la puerta al "insulto" de pasearse por Moncloa con un lazo amarillo. Para ERC, la llamada es un gesto conquistado en las negociaciones con el PSOE y el PSC. Para Torra, sin embargo, "es un gesto vacío", si bien la Generalitat agradecería el "gesto" de que Sánchez llamara primero al president.

Pero, ¿en qué orden se producirán las llamadas? "En el orden tradicional de acuerdo con la antigüedad de los estatutos de autonomía, lo que siempre se ha hecho por el protocolo que nos viene marcado", ha respondido el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a su llegada al Consejo Europeo en Bruselas. ¿Eso significaría no tener la deferencia que le pide la portavoz del Govern, Meritxell Budó? "Lo llamaré el segundo, después del lehendakari, no creo que haya problema".

Las llamadas tendrán lugar la semana que viene, después de las reuniones con los líderes de PP y Ciudadanos, Pablo Casado e Inés Arrimadas, ha anunciado Sánchez: "El Gobierno de España es fundamental ponerlo en marcha, es importante para las comunidades autónomas, y por eso es importante hablar con todos para trasladarles que haya Gobierno".

Sánchez ha respondido a Casado, quien le ha pedido que busque los apoyos de Ciudadanos y Navarra Suma en lugar de ERC: "Después del 10 de noviembre ha habido formaciones progresistas que hemos dejado a un lado nuestras rencillas propuestas que hemos puesto sobre la mesa un gobierno progresista y en coalición, hemos dado un paso al frente, luego hay otras formaciones que han dicho que no van a bloquear de corte regionalista, nacionalista e independentista. Y tengo que agradecer a ERC que haya levantado la mano para decir que no se desentiende de la gobernabilidad de España. Y luego están el PP y la ultraderecha, que han dicho que no. De la ultraderecha lo espero, pero del PP, un partido que va dando lecciones".

Sánchez no ha querido concretar cuándo pedirá la convocatoria del pleno de investidura, sujeto a la evolución de las negociaciones con ERC: "Lo importante es primero el qué, y luego el cuándo: por eso estamos trabajando desde el minuto uno poder formar Gobierno. Muchas veces se ha criticado a los partidos por esperar, se decía que no había que esperar a la constitución de las Cortes y el PSOE ha hecho eso: una propuesta de Gobierno con UP, estamos en conversaciones con todas las fuerzas políticas, y espero y deseo que España tenga un Gobierno cuanto antes".

"Nada se soluciona con una llamada de Pedro Sánchez en medio de una ronda de diecisiete presidentes autonómicos", explican fuentes de la presidencia, que reiteran que su petición es "respeto institucional, bilateralidad Catalunya-España, reconocimiento de los sujetos políticos y una propuesta democrática para dar salida a la autodeterminación y el fin de la represión".

Esta opinión ha sido reiterada por la portavoz del Govern, Meritxell Budó, que ha remarcado su petición de una relación bilateral entre los presidentes. Budó sin embargo sí ha indicado que sería "un gesto" que en la ronda de llamadas Torra fuera el primero y ha confirmado que el president tiene previsto responder al teléfono. "Atendemos siempre todas las llamadas", ha asegurado la portavoz.