Sánchez se reunirá con todos los líderes políticos dentro de la "normalidad"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunirá con "todos" los líderes políticos del país para resolver problemas y hablar de la situación económica, política y social de España, dentro de la "normalidad" institucional que propugna desde que accedió al cargo.

Así lo ha señalado la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, tras confirmar el encuentro de Sánchez con el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, el pasado miércoles en Moncloa.

Una reunión "cordial, de aproximación, para hablar de la actualidad política y del futuro y la estabilidad del Gobierno y el país", ha dicho.

Tras subrayar que estos encuentros de Sánchez "no son reuniones secretas, sino discretas", Lastra ha hecho hincapié en que "hay que darle normalidad a que los líderes políticos hablen para resolver los problemas, como ha sido siempre en este país".

En esa línea, ha apuntado que "lo que no es normal es que un presidente no se reuniera con todos", en alusión al expresidente Mariano Rajoy.

La portavoz socialista, que ha defendido que Pedro Sánchez "es poco de plasma", ha apuntado que en la última etapa del mandato de Rajoy hubo reuniones entre éste y Sánchez que no se conocieron, igual que ahora los encuentros del presidente con otros dirigentes políticos "unos se conocerán y otros no se harán públicos".

Además, Lastra ha recordado que "hablar con todos" fue un compromiso que Sánchez asumió en el debate de la moción de censura contra Rajoy.

En ese marco, ha asegurado que el grupo socialista tiene también la "mano tendida" a todos los demás grupos del Congreso "sin exclusión".

Ha descartado, por tanto, que vaya a tener una relación preferente con Unidos Podemos, aunque se ha comprometido a estudiar el acuerdo de 20 puntos que le ha propuesto y a hablar con ellos sobre cómo llevar adelante las iniciativas comunes.

Sobre la aspiración del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de agotar la legislatura, y el cambio de posición que supone, Lastra ha dicho que la "realidad no es inmutable, es cambiante", que la mayoría del arco parlamentario no quiere adelanto de elecciones y que el Gobierno que acaba de formar "no es para tres días".