Santamaría: No se puede dar el mensaje de que un delito tan grave sale barato

La candidata a la Presidencia del PP Soraya Sáenz de Santamaría ha advertido hoy de que no se puede dar el mensaje de que un delito "tan grave" como el que han cometido los delincuentes de La Manada "sale barato".

En una entrevista en RNE, Sáenz de Santamaría se ha referido así al auto judicial por el que se ha decretado la libertad provisional bajo fianza de 6.000 euros para cada uno de los cinco miembros de La Manada.

Aunque ha señalado que tiene que respetar la separación de poderes, comparte que la sociedad "no entienda determinadas decisiones".

"No me gusta el mensaje de que a unos condenados a nueve años de prisión por un delito tan grave les puede salir barato" dicho delito, ha señalado la exvicepresidenta del Gobierno. Y ha añadido que "no se puede permitir" que se dé ese mensaje.

Soraya Sáenz de Santamaría ha señalado que ahora escucha a muchos dirigentes de otros partidos "escandalizarse" pero son los mismos que consideraban "inhumanas" medidas como la prisión permanente revisable que promovió el Gobierno del PP.

Esta figura, ha dicho, "protege mucho a la sociedad frente a los que no están reintegrados", y por eso ha pedido a los demás partidos que, aprovechando este debate, vuelvan a reflexionar sobre la prisión permanente revisable y cambien de opinión al respecto.

Porque se trata, ha advertido, de "delitos muy graves", que "atentan contra la dignidad de las mujeres" y contra sus derechos y su libertad.