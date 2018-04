TUE desestima un recurso que pedía anular el registro como marca en UE de un hombre en traje regional canario

BRUSELAS 24 (EUROPA PRESS)

El Tribunal General de Justicia de la UE (TUE) ha desestimado este martes un recurso de una empresa asturiana que pedía la anulación del registro como marca de la UE de la representación de un hombre en traje regional canario, la cual había sido inscrita en la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO) por el ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, por parecerse a un diseño industrial.

La Justicia europea ha considerado que la solicitud de nulidad de la empresa asturiana Menta y Limón Decoración "presentaba el conflicto existente entre los signos en pugna como un conflicto entre marcas, basándose en la semejanza entre los signos y el riesgo de confusión".

La EUIPO examinó el caso aplicando las disposiciones relativas a la protección de los dibujos y modelos, que no habían sido alegadas por dicha empresa, por lo que el TUE ha sentenciado que es lógico que la Oficina de Propiedad Intelectual estimara que no le correspondía tener en cuenta las mencionadas disposiciones, puesto que Menta y Limón Decoración no había invocado este motivo.

El TUE ha considerado, en ese sentido, que la empresa asturiana debería haber invocado en apoyo de su solicitud de nulidad la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial, y no la Ley de Marcas, de modo que la EUIPO pudiera valorar el conflicto existente entre los diseños industriales españoles anteriores y la marca del ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma.

Por ello la Justicia europea ha dictaminado que la EUIPO no cometió ningún error al estimar que, dado que se hacía referencia, en general, a "diseños anteriores", el ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma no podía entender qué derecho anterior había podido fundamentar la resolución queestaba impugnando.

Contra esta sentencia del Tribunal General puede interponerse recurso de casación ante el Tribunal de Justicia en el plazo de dos meses, contado a partir de su notificación.