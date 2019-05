Torra acusa a Batet de hacer lo mismo que Fiscalía: "Está pidiendo al Supremo que los suspenda"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha acusado este miércoles a la nueva presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, de hacer lo mismo que Fiscalía al devolver al Tribunal Supremo la potestad de suspender a los diputados presos.

"No se inhibe de nada. Hace lo mismo que Fiscalía, está pidiendo al Tribunal Supremo que los suspenda. Esta es la nueva amenaza del día", ha asegurado en un mitin en el distrito de Sant Andreu de Barcelona junto con la número dos de JxCat por Barcelona, Elsa Artadi.

Así, ha ironizado con que los socialistas presenten como un gesto la designación de dos catalanes, como son Batet y Manuel Cruz, al frente del Congreso y Senado: "¿Lo tenemos todo solucionado, no? ¿Tenéis la misma confianza que yo, no?"

Para Artadi, suspender diputados electos es "una aberración" y cree que Batet está mareando la perdiz para ganar tiempo porque, a su juicio, aún quedan demócratas en el socialismo y en otros partidos que comparten esta tesis.

También ha preguntado a los comuns qué harán ante una eventual suspensión de los diputados presos y qué le dirán al candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ante su investidura: "¿Qué harán Pablo Iglesias, Ada Colau y Gerardo Pisarello? ¿Le dirán que esto está muy bien?".

En su opinión, como Sánchez no tiene de momento suficientes apoyos para ser investido presidente del Gobierno "ha decidido suspender a cuatro diputados a ver si logra la mayoría, y entrará así a la presidenta por la puerta de atrás", con la complicidad del PSC, ha afeado.

El presidente de la Generalitat también ha argumentado que necesita un alcalde de Barcelona que defienda sus mismas ideas y que sea capaz "de aguantar la pancarta por la 'libertad de los presos políticos' con todas las consecuencias, y defienda el derecho a la autodeterminación con todas las consecuencias"

"NI COLAU NI COLAUISMO"

Sobre Barcelona, Artadi ha advertido de que no quieren en consistorio "ni Colau ni 'colauismo", destacando que JxCat no se presenta en la capital catalana para apuntalar a nadie ni para gobernar con los que hay ahora, que tampoco trabajan por la independencia de Cataluña, ha apuntado.

Por ello, considera que el debate de la dicotomía entre Colau y el cabeza de lista de ERC, Ernest Maragall, en estas elecciones es falso: "Esto va de Colau y Maragall, o de JxCat", ha exclamado.

LLAMADA A LOS PROGRESISTAS

El candidato de JxCat por Barcelona Ferran Mascarell ha llamado a todos los progresistas a apostar por la lista que encabeza Quim Forn porque, a su juicio, ser progresista equivale a voluntad de cambio.

"Ser progresista no es Manuel Valls ni el progresismo de extrema izquierda que dice que cambiará las cosas pero que Barcelona no puede ser la capital de la república porque no está proclamada", como afirmó Colau, ha recordado.