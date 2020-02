Torra anuncia una querella contra el miembro de la Junta Electoral que estaba a sueldo de Ciudadanos

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciado este jueves una querella contra Andrés Betancor, miembro de la Junta Electoral Central, por "soborno, prevaricación y delito electoral", después de que eldiario.es desvelase que estuvo a sueldo como asesor de Ciudadanos. Torra ha añadido en Twitter que incluirá en la querella a "los que sean responsables de este escándalo que pone en duda todas las decisiones tomadas en los últimos dos años por la JEC".

Tal y como avanza este medio, Ciudadanos pagó mensualmente a un vocal de la Junta Electoral Central (JEC) mientras participaba en debates decisivos sobre el conflicto político catalán y el desarrollo de las elecciones entre los años 2017 y 2019. Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Pompeu Fabra, Betancor ingresó en la institución que arbitra los procesos electorales en octubre de 2017, a propuesta de la formación que dirigía Albert Rivera. En ese momento ya ocupaba un cargo de asesor y un despacho en la quinta planta de las oficinas que el Congreso de los Diputados destina a las formaciones políticas.

La de Torra no ha sido la única reacción que procede desde la Generalitat. El vicepresidente, Pere Aragonès, ha asegurado en una entrevista en SER Catalunya que "demuestra cuál es el nivel de imparcialidad en el que no se guardan ya ni las formas". "No descubrimos nada pero han de tener un mínimo de independencia, no estar en nómina", ha añadido. El dirigente de ERC ha remarcado el papel de Betancor en decisiones que afectan a Catalunya, como las candidaturas de Junqueras, Puigdemont, Ponsatí o Comín. "Pone más en duda todavía la actuación de la JEC", ha añadido.

Las críticas han llegado también desde el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, que ha tildado de "muy grave" este caso. "Este personaje a sueldo de Ciudadanos ha resuelto en nuestra contra, ha perjudicado a los derechos fundamentales pagado por el mismo partido político que nos denunciaba", ha señalado a través de Twitter.

Fuera de Catalunya, PSOE y Unidas Podemos han criticado también el papel de Ciudadanos en este caso. Desde la cuenta del partido de Pablo Iglesias, la formación ha acusado a Ciudadanos de "cinismo" al presentarse como "regenerador de la democracia" y "tener a sueldo a un miembro de la JEC". "En muy poco tiempo ha superado las peores prácticas de la vieja política", ha lamentado. En esta línea se ha expresado también Enrique Santiago, diputado de IU y portavoz adjunto del grupo de Unidas Podemos, que además ha recordado que este jueves se debate una moción de Ciudadanos en la que se pedía "la despolitización de los órganos constitucionales". "Todo muy 'despolitizado' y poco prevaricador", ha asegurado sobre Betancor.

El líder de los 'comuns' en el Congreso, Jaume Asens, ha asegurado que "llevábamos tiempo denunciando que la JEC era el brazo judicial de la derecha" y que "hemos sabido que también estaba a sueldo". "Es un grave atentado a la democracia. Tendrán que rendir cuentas ante esta Cámara y ante los tribunales", ha remarcado en los pasillos del Congreso. Informa Aitor Riveiro.

Por parte del PSOE, Rafael Simancas, secretario general del grupo parlamentario, ha señalado que Ciudadanos pretende que "despoliticen los demás", mientras que "se aseguran un trato de favor poniendo a sueldo a sus miembros". "¿Es lo que harían también en el CGPJ, el Tribunal Constitucional o RTVE?", se ha preguntado.