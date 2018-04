Trump afirma que no interferirá en la investigación sobre la trama rusa

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró hoy que ha decidido no involucrarse en la investigación del Departamento de Justicia sobre la presunta injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016, aunque matizó que puede que "cambie de opinión".

"Debido al hecho de que hay esta caza de brujas en marcha con gente en el Departamento de Justicia que no debería estar allí, tienen una caza de brujas contra el presidente de EEUU, he tomado la posición, y no la tengo que tomar, y puede que cambie de opinión, de que no me involucraré con el Departamento de Justicia", afirmó Trump.

En la entrevista con la cadena Fox, el mandatario mostró su "decepción" con el Departamento de Justicia y afirmó que es una "desgracia".

"Esperaré a que esto concluya. Todo son mentiras, es horrible lo que esta ocurriendo", agregó.

El mandatario estadounidense ha criticado en numerosas ocasiones a su fiscal general, Jeff Sessions, por haberse inhibido de la investigación sobre los presuntos vínculos entre Moscú y su campaña.

Asimismo, ha expresado sus dudas acerca de Rod Rosenstein, fiscal general adjunto y que supervisa la investigación que encabeza Robert Mueller III, el fiscal especial designado para llevarla a cabo.

La oposición demócrata ha advertido sobre la posibilidad de que Trump destituya a Mueller, lo que podría abrir la puerta a una acusación de obstrucción a la justicia.

El presidente estadounidense ha rechazado frontalmente cualquier conspiración con Rusia, aunque las agencias de inteligencia de EEUU sí que han indicado que hay pruebas de que Moscú interfirió en las elecciones en las que Trump se impuso a su rival demócrata, Hillary Clinton.