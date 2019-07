Urkullu dice que no tiene nada que decir sobre una coalición PSOE y Podemos e insta a trabajar para formar Gobierno

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha instado a los partidos políticos a pasar "de las palabras a los hechos" de cara a configurar un Gobierno en España y a ponerse "manos a la obra" para intentar "conciliar" programas". En este sentido, ha afirmado que una formación que no tiene mayoría, como el PSOE, está "obligada a acordar las prioridades que tienen el Estado y sus ciudadanos", una reflexión que, a su juicio, no está haciendo.

Urkullu, que ha visitado este jueves las obras de ampliación del CEIP Ituarteta y el Instituto Pagasarribide en Bilbao, ha afirmado, en declaraciones a los medios de comunicación que "no tiene nada que decir" en lo que pueda corresponder a los partidos y, en concreto, a la posición del PNV sobre un posible Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. "Mi papel es otro", ha indicado.

El lehendakari ha asegurado que, desde el 28 de abril, fecha de las elecciones generales, han pasado "muchas semanas, meses hablando y hablando pero sin hechos", y cree que esta dinámica "no ayuda en nada ni a las políticas que hay que implementar ni tampoco a la interpretación de la política en lo que tiene que ser la política".

Por lo tanto, espera que las responsabilidades que correspondan a cada una de las formaciones políticas "hagan ver a los líderes de los partidos políticos que, si alguien pretende sacar rédito de esta dinámica y de esta situación, se equivoca". "Se equivoca porque es perjudicial para la política de las cosas", ha indicado Urkullu que ha añadido que es de eso de lo que hay que hablar y no de "las cosas de la política como algunos pretenden".

Urkullu cree que hay que "asumir también con hechos" la disposición a los programas de Gobierno, "que tienen que ser los que resultan de las formaciones que, en su caso, puedan tener mayor representación tras unos resultados electorales y ponerse manos a la obra para intentar conciliar programas".

"No sé si hasta el momento se está haciendo esa labor de conciliación de programas o estamos más en el espacio temporal declarativo y nada más que declarativo", ha agregado.

PSOE

Por ello, cree que debería pasarse "de las palabras a los hechos". "Intentar sentarse a valorar programas o a valorar lo que puedan ser las prioridades que un Estado tiene ante sí y las respuestas que hay que ofrecer ante esas prioridades", ha asegurado.

Urkullu ha indicado que un partido que no tiene mayoría pero que "podría tener la principal responsabilidad" está "obligado a acordar las prioridades que tienen el Estado y sus ciudadanos". Sin embargo, cree que no está "haciendo esa reflexión en estos momentos". "Creo que es necesario sentarse a acordar programas y proyectos, no creo que se haya nada de eso hasta ahora; y eso es lamentable", ha concluido.