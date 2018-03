Valtonyc: "Voy a entrar en prisión seguramente"

El rapero mallorquín Josep Miquel Arenas, de nombre artístico Valtonyc, no cree que la Audiencia Nacional vaya a suspender la ejecución de la pena de 3 años y medio de cárcel que le impuso por enaltecimiento del terrorismo, injurias a la Corona y amenazas. "Voy a entrar en la cárcel seguramente", ha dicho hoy.

"Poco más me queda por hacer", ha señalado en su cuenta de Twitter el cantante después de que la Audiencia le haya dado hoy un plazo de tres días para solicitar la suspensión de su condena o, de lo contrario, ingresar en la cárcel en un plazo de diez días.

El cantante pide a sus seguidores que luchen y no caigan "en la autocensura", que es "lo que ellos quieren", y agrega: "Cárcel para unos cuantos hay, pero para todos no. Si no hacéis nada ahora, en un futuro os arrepentiréis. Dignidad ante este ataque".

En otro mensaje en Twitter de esta tarde, Valtonyc asegura: "Parece ser que la Audiencia Nacional ha puesto fecha a mi entrada en prisión", y critica su condena asegurando que entrará en la cárcel "por unas canciones" que escribió con 18 años. "Ni que esto fuera Venezuela!. Que siga la fiesta hermanas!", concluye.

La Audiencia recuerda en el decreto de ejecución de sentencia del rapero que "podrá acordarse la suspensión de las penas de prisión que individualmente no excedan de 2 años cuando las circunstancias personales del reo, la naturaleza del hecho, su conducta y, en particular, el esfuerzo para reparar el daño causado, así lo aconsejen".

Una suspensión de condena que estará condicionada a "la reparación efectiva del daño o la indemnización del perjuicio causado".