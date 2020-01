Ximo Puig pone como ejemplo su Gobierno de coalición frente al "apocalipsis" que denuncia la derecha

El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, ha defendido sin fisuras a Pedro Sánchez. Atrás quedaron las rencillas internas y la mayoría de barones socialistas, a excepción de Emiliano García-Page y a veces Javier Lambán, cierran filas en torno a la estrategia de Sánchez. El valenciano ha reivindicado el pacto de PSOE y Unidas Podemos como fórmula para encajar la "diversidad" que han dejado las urnas. Así, ha puesto como ejemplo su Gobierno con Compromís frente al "apocalipsis" que denuncia ahora la derecha.

"Decían que no era posible un cambio, que un Gobierno de coalición no funcionaría, que todo se iba a romper, que habría más paro y menos armonía social. Denunciaban poco menos que el apocalipsis, como ahora, y, sin embargo, aquí estamos", ha expresado en un desayuno informativo organizado en Madrid por el Nueva Economía Forum y al que han asistido miembros del Gobierno, dirigentes socialistas e incluso la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra.

Puig ha recordado que el Pacto del Botánico que suscribieron el PSPV y Compromís fue refrendado en las elecciones "después de cambiar la imagen de la Comunidad Valenciana y mejorado la vida de la gente".

Preguntado por los tropiezos que ha tenido el Gobierno en su arranque, Puig ha asegurado que no ve "que haya ninguna grieta ni ningún posicionamiento contrario de los miembros del Gobierno". "Los gobiernos, aunque sean de mayoría absoluta siempre tienen diferencias. Los gobiernos siempre son de coalición: el Ministerio de Hacienda y los demás", ha ironizado antes de insistir en que las coaliciones no tiene por qué estar más "desunidas" que los demás. Y ha puesto como ejemplo el Ejecutivo valenciano con mayoría absoluta del PP en el que "el presidente y el vicepresidente no se hablaban".

También ha defendido al Gobierno ante la polémica por el encuentro del ministro José Luis Ábalos, su gran rival interno, con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, que tiene prohibida la entrada en la UE por las sanciones impuestas por vulnerar los derechos humanos. "La posición del Gobierno es bien clara respecto a Venezuela, no hay ningún tipo de cuestionamiento", ha dicho antes de recordar que "un año después del señor Guaidó como presidente interino estamos en una situación de conflicto". Así, ha apostado por una resolución dialogada.

Puig, que ha comenzado su intervención recordando a los fallecidos por el temporal Gloria, ha reclamado a la UE una estrategia para el Mediterráneo puesto que es "la zona cero" del cambio climático. "Necesitaremos el apoyo del Gobierno y de la Comisión Europea", ha dicho el presidente valenciano, que también se ha comprometido a poner en marcha un plan para la Albufera tras los destrozos por el temporal.

El socialista ha asegurado que "más allá de las medidas coyunturales" por los efectos de la emergencia climática "hay que abrir un debate sobre lo estructural". Así ha respondido a la pregunta de si hay que repensar la construcción en la costa.

Otra de las reivindicaciones que ha vuelto a plantear aprovechando su presencia en Madrid ha sido la de un nuevo sistema de financiación autonómica, algo que ha considerado "la piedra angular" de la agenda valenciana. "La Comunidad Valenciana es la peor financiada; nuestra situación es crítica, no porque gastemos mucho sino porque percibimos muy poco", ha dicho poniendo como ejemplo que reciben 4000 millones menos que Cantabria y 2000 millones que Galicia, o 6000 menos que las comunidades forales. "Es totalmente inaceptable. No queremos privilegios pero tampoco discriminaciones", ha dicho el presidente, que ha pedido también un reparto del poder actualmente concentrado en Madrid.

En ese sentido, Puig ha aplaudido la intención de Sánchez de convocar la conferencia de presidentes anualmente así como la previsión "histórica" de desplazarse a cada una de las comunidades para reunirse con los jefes de los ejecutivos regionales, que tradicionalmente se desplazan a Moncloa.

Sobre el acuerdo alcanzado por las partes con los ocho procesados por el accidente de Metrovalencia de 2006 , ha mostrado su respeto y ha afirmado que la comisión parlamentaria de investigación ya determinó la responsabilidad política del siniestro, y que es "obvio" que hubo una gestión política "deficiente".