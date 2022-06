Argelia dice ahora que no congela las relaciones comerciales con España y garantiza el gas

Argelia niega que su anuncio de suspender el tratado de amistad con España y de detener las transacciones financieras entre los dos países supongan la congelación de las “transacciones comerciales actuales”. Argelia, además, declara que garantiza el suministro del gas. Así lo ha hecho un comunicado difundido después del emitido por los jefes de la política comercial y diplomática de la UE, Valdis Dombrovskis y Josep Borrell, en el que veían una posible violación del acuerdo de asociación UE-Argelia en los anuncios del gobierno magrebí. Y, en consonancia, abrían la puerta a represalias comerciales.

En el comunicado del Gobierno argelino hay críticas también para la Comisión Europea: “La misión de Argelia ante la Unión Europea lamenta la precipitación con la que la Comisión Europea ha reaccionado sin consulta previa ni verificación alguna con el Gobierno argelino en relación con la suspensión por parte de Argelia de un tratado político bilateral con un socio europeo, en este caso España, sin asegurarse de que esta medida no afecta ni directa ni indirectamente a los compromisos contenidos en el Acuerdo de Asociación Argelia-Unión Europea”.

“Respecto a la supuesta medida del Gobierno de frenar las transacciones actuales con un socio europeo”, dice Argelia, “solo existe en la mente de quienes lo reclaman y de quienes se han apresurado a estigmatizarla. Además, y en lo que respecta a las entregas de gas a España, Argelia ya ha hecho saber por la voz más autorizada, la del presidente de la República [Abdelmadjid Tebboune], que seguirá cumpliendo con todos los compromisos adquiridos en este contexto. Corresponde a la empresas comerciales correspondientes asumir todos sus compromisos contractuales”.

La reacción de Argelia, en efecto, ha llegado pocas horas después de que terminase la reunión entre el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, y el vicepresidente comunitario Dombrovskis. Después de la reunión, la Comisión Europea ha reconocido que ve una posible violación del acuerdo de asociación UE-Argelia en la congelación de relaciones con España, y ha añadido: “La política comercial es competencia exclusiva de la UE, y la UE está dispuesta a hacer frente a cualquier tipo de medida coercitiva aplicada contra un Estado miembro”. Es decir, Bruselas estaba amenazando a Argelia con represalias comerciales si mantiene la idea de congelar sus relaciones con España.

“La decisión tomada por Argelia de suspender el tratado de amistad y buenas relaciones de vecindad firmado con España en 2002 es de suma preocupación”, afirma la Comisión Europea en un comunicado del Dombrovskis y el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell: “Estamos evaluando las implicaciones de las acciones de Argelia, incluida la instrucción dada a las instituciones financieras para detener las transacciones entre los dos países, que en principio parecen violar el acuerdo de asociación UE-Argelia, en particular en el área de comercio e inversión. Esto daría lugar a un trato discriminatorio de un Estado miembro de la UE y afectaría negativamente al ejercicio de los derechos de la Unión en virtud del acuerdo”.

“Estamos en estrecho contacto con el Gobierno español y contactando con las autoridades argelinas para aclarar rápidamente la situación”, dicen los responsables del comercio y la diplomacia de la UE: “Las relaciones bilaterales de terceros países con Estados miembros individuales de la UE forman parte de sus relaciones con la UE. La unidad y la solidaridad dentro de la UE siguen siendo fundamentales para defender nuestros intereses y valores en nuestras relaciones con todos los países. Además, la política comercial es competencia exclusiva de la UE, y la UE está dispuesta a hacer frente a cualquier tipo de medida coercitiva aplicada contra un Estado miembro. Sin embargo, la UE sigue privilegiando el diálogo primero para resolver las controversias”.

“Somos pueblos amigos”, ha dicho Albares a la salida de la reunión con Dombrovskis en la Comisión Europea, “pero también soberanos. Hemos estado de acuerdo con las instituciones europeas en la defensa de las empresas españolas y europeas. Las competencias de la política comercial están en manos de la Comisión, pero el deseo de España es que esto se resuelva lo antes posible a través del diálogo y los cauces diplomáticos. Y que las empresas puedan retomar su actividad con total normalidad. No hablamos de algo que ha hecho el gobierno de España, sino de una decisión que ha tomado el gobierno de Argelia. El gobierno de España no ha tomado una sola decisión que afecte a Argelia ni ha pronunciado una palabra que provoque una escalada. Queremos con Argelia una relación basada en la amistad, el diálogo, el respeto mutuo y en la no injerencia en asuntos internos”.