Arranca en Palma la manifestación de la hostelería que pide la dimisión de la presidenta de Baleares

PALMA, 22 (EUROPA PRESS)

La manifestación motorizada para protestar contra el cierre de la hostelería ha arrancado este viernes pasadas las 11.00 horas frente el Parc de la Mar, a la altura de la Catedral de Palma, con cerca de unas 400 personas a pie en los alrededores.

Hacia las 10.35 horas ya estaban apostados unos 40 coches ocupando dos carriles de la calzada, y la cifra ha ido aumentando.

A las 11.00 los manifestantes se han encaramado a la medianera que separa los dos sentidos de la circulación, al grito de "Armengol dimisión".

Tras esto, un grupo de manifestantes a pie se ha colocado en la calzada con una gran pancarta, ignorando las indicaciones de la Policía.

El mal tiempo amenaza la iniciativa. Al poco de salir la marcha una fuerte racha de viento ha soplado sobre los manifestantes, acompañada de lluvia, obligándoles a retroceder.

Al igual que ocurrió en la concentración de la semana pasada, los asistentes han vuelto a increpar a periodistas de IB3 acusándoles de "manipulación".

A la concentración se han sumado representantes de Vox Baleares, que han saludado a uno de los promotores de la movilización, Víctor Sánchez, para mostrarle su apoyo. El portavoz de Vox en el Parlament balear, Jorge Campos, ha asegurado que es una protesta "justa" y "necesaria" que "debería repetirse constantemente".

En declaraciones a los medios, ha afirmado que "la gente no puede más y ha dicho basta". "Aquí hay muchas familias arruinadas, que no pueden seguir así. No se puede obligar a la gente a cerrar sus negocios si dar ayudas o bien dar unas ridículas", ha criticado.