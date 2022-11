Barones del PSOE rechazan las críticas a los jueces y urgen a buscar una solución a la ley del 'solo sí es sí'

Los presidentes socialistas de Aragón, Javier Lambán, Asturias, Adrián Barbón, Castilla La Mancha, Emiliano García Page, y el de Extremadura, liderado por Guillermo Fernández Vara, han trasladado este jueves su deseo de que se busque cuanto antes una solución a la Ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida como la ley del 'solo sí es sí', después de que se hayan producido varias rebajas de condena y excarcelaciones de condenados por delitos sexuales basándose en la aplicación de la norma.

También han defendido el trabajo de los jueces y se han desmarcado de las críticas de la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien ha achacado la rebaja de las condenas a los jueces, por la interpretación que hacen de la ley.

En ese sentido Barbón se ha mostrado a favor de la modificación “inmediata” de la norma. “Cuando se consiguen resultados no previstos y no deseados, hay que rectificar de inmediato”, ha indicado. El presidente asturiano no duda de la “buena voluntad cuando se legisla”, pues, a su juicio, queda claro que el objetivo de la norma no era rebajar las penas, “sino todo lo contrario”. La ley trata de “unificar el delito, ser más gravoso y contemplar la importancia de garantizar el consentimiento libre de las personas”, señala Barbón. “Ahora, cuando el resultado que se consigue es el contrario –si bien en un número limitado de casos-, lo que procede es rectificar lo antes posible”, ha argumentado.

Respecto a los jueces, Barbón ha dicho que “esto no va de culparlos”, sino de “buscar una solución al problema”.

En esa misma línea se ha expresado Javier Lambán, que ha urgido a buscar “cuanto antes” soluciones a los “resquicios” de la ley. Si ya ha habido varios jueces que han interpretado así la norma, “casi con toda seguridad quiere decir que la ley ofrece resquicios que dan lugar a este tipo de interpretaciones”, ha añadido, aunque ha puntualizado que no es quien para decir si la ministra tiene que dimitir.

“Soberbia intelectual”

Por su parte, Emiliano García Page ha dedicado palabras más duras a la ministra Montero al considerar que hace gala de “soberbia intelectual” por no reconocer el error, y ha lamentado que para “reafirmarse” opte por la opción de “cavar una trinchera”. Sin embargo, García Page no considera que la titular de Igualdad tenga que dimitir aunque cree que se le debería exigir una rectificación “sobre todo de lo que es la acusación a todo un cuerpo del Estado -los jueces-”, ha apuntado.

La Fiscalía revisará condenas

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha asegurado este jueves que la Fiscalía revisará aquellas condenas afectadas por la nueva ley del “solo sí es sí” y que lo hará “huyendo de automatismos” y “con una clara prioridad y vocación de amparo a las víctimas”. Asimismo ha recordado que “ha habido una modificación de los tipos penales y ello conlleva una revisión de algunas de las condenas existentes”.