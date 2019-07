El canciller de Venezuela pide a la izquierda "autoconfundida" el apoyo para su país

El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, pidió este viernes, durante la celebración del XXV Foro de Sao Paulo, a la izquierda "autoconfundida" el apoyo para su país, tras resaltar que el "enemigo" es el "imperialismo norteamericano".

Durante su intervención en una conferencia en la que representantes del Gobierno denunciaron el bloqueo de EE.UU. a su país, Arreaza indicó que el expresidente Hugo Chávez (1999-2013) decía: "Cuando tú tengas una duda, pregúntate quién es el enemigo, y si el enemigo es el imperialismo en la peor de sus expresiones, no podemos tener dudas, hay que apoyar a Venezuela".

El canciller pidió que este mensaje sirva para esa "izquierda autoconfundida, a esa izquierda que llaman ligth, socialdemócrata".

Arreaza subrayó que, a pesar de lo que denominó el bloqueo de EE.UU., el Ejecutivo sigue manteniendo los programas sociales.

Asimismo, abogó por el establecimiento de una agenda común entre todos los movimientos de izquierda, por la educación, la cultura y los servicios de la sociedad.

"Venezuela es una país bloqueado, agredido", dijo al tiempo que señaló que desde "hace 20 años, cada día, con cada hora, con cada minuto, tenemos una intervención estadounidense en Venezuela".

Insistió en que a Venezuela le han aplicado todas las fórmulas de "agresión" e indicó que las sanciones contra el Gobierno de Nicolás Maduro afectan la compra de alimentos y medicinas por parte del Estado.

"No es solo que tengamos 7.000 millones de dólares cash o en oro bloqueado, (...) no solo no podemos usar el sistema financiero, si yo quisiera comprar, el Gobierno, el Estado, leche en Uruguay, (...) no podemos. Es más, tenemos una deuda con una cooperativa en Uruguay que no la podemos honrar", añadió sin ofrecer detalles.

El Foro de Sao Paulo es un mecanismo de concertación de formaciones políticas y movimientos sociales de izquierda y progresistas de América Latina y el Caribe, surgido en 1990 bajo el auspicio del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil.

Según ha informado el sitio en internet del Foro, alrededor de 500 delegados internacionales de los movimientos de la izquierda participan en el evento que se extenderá hasta el domingo en el hotel Alba Caracas.

Los asistentes foro debaten las consecuencias de los "avances del imperialismo" en el mundo y el apoyo al diálogo político en Venezuela, así como la solidaridad con uno de sus fundadores, el expresidente brasileño preso Luiz Inácio Lula da Silva, entre otros.