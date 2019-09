El catalanismo moderado se organiza en dos iniciativas que reclaman consensos

El catalanismo moderado, a la caza del espacio que quedó huérfano tras la desintegración de CiU, se está reorganizando en dos nuevas iniciativas, la Entesa Catalana de Centre y El país de demà, que, con diferentes finalidades e impulsores, coinciden en reclamar consensos y concordia.

Si bien en las dos iniciativas participan exmiembros de UDC y de CDC, algunos también del PDeCAT, El país de demà (El país de mañana), que celebra el próximo sábado su primer gran cónclave en el Monasterio de Poblet (Tarragona), no pretende convertirse en un partido político, mientras que la Entesa, con miembros de la Lliga Democràtica y de Lliures entre sus impulsores, quiere concretar una oferta electoral para los próximos comicios catalanes.

Antes de la reunión de Poblet, que reunirá a un centenar de personas para debatir y cerrar los documentos con los postulados de El país de demà, el portavoz y principal impulsor de esta plataforma, Antoni Garrell, ha ofrecido este miércoles una rueda de prensa para detallar los objetivos de la iniciativa.

Ha subrayado que entre ellos no figura el objetivo de convertirse en partido político, aunque en esta iniciativa hayan realizado aportaciones a título personal algunos exdirigentes del PDeCAT o de CDC, o simpatizantes de otras formaciones surgidas de la extinción de CiU, como Units per Avançar o Convergents.

Garrell ha detallado que, en los documentos que se debatirán el próximo sábado, se rechaza el "procés" porque, tal como está planteado, "perjudica" a Cataluña.

El documento solo avala la independencia como opción "legítima y válida si se canaliza dentro de una estrategia posibilista", es decir, en palabras de Garrell, "con 'seny', perseverancia y paciencia", sin "unilateralidad", con una "amplia mayoría" de la ciudadanía que lo apoye y "respetando las leyes de la UE".

Descartado así el actual "procés" como vía a seguir, Garrell ha señalado que toda solución política al conflicto catalán debe pasar por tejer "grandes consensos", para lo que ha abogado por "recuperar una relación fluida" con el Estado.

Por su parte, la Entesa catalanista de centre, en un documento acordado este miércoles en el transcurso de un almuerzo, ha recetado "concordia" para solucionar el conflicto catalán.

Además, ante cualquier anhelo sobre el futuro de Cataluña, los firmantes han manifestado su convencimiento de que "solo respetando el ordenamiento jurídico es posible el mantenimiento de la democracia, las libertades y el progreso colectivo".

El documento lo ha consensuado un grupo de personas, algunas vinculadas a la Lliga Democràtica y a Lliures o con un pasado en CDC o PP, que han certificado la necesidad de construir una "opción catalanista de centro" y que han acordado seguir trabajando en una "fórmula" electoral para los próximos comicios catalanes.

En el almuerzo han participado, entre otros, el exlíder de Societat Civil Catalana Josep Ramon Bosch y la polítóloga Astrid Barrio, impulsores del nuevo partido Lliga Democràtica, del que se ha desvinculado recientemente la concejal de Barcelona pel Canvi Eva Parera, mano derecha del ex primer ministro francés Manuel Valls.

También han acudido los dirigentes de Lliures Antoni Fernández Teixidó (ex CDC) y Roger Montañola (ex UDC) y la secretaria general de Convergents, Teresa Pitarch (ex CDC), aunque esta última no ha firmado el documento acordado.

Asimismo, han participado el exeurodiputado del PP Santiago Fisas, la exdiputada del PPC Montserrat Nebrera y el exconseller convergente y fundador de la asociación E-cristians, Josep Miró Ardèvol

Units per Avançar, el partido fundado por otros exmiembros de Unió que hoy en día comparte grupo con el PSC en el Parlament, estaba invitado a este almuerzo pero ha declinado acudir, precisamente al entender "que tenía como objetivo la formación de un partido".