El Congreso suspende el Pleno de control como “señal de unidad” por las víctimas de la DANA en Valencia

La mayoría de grupos parlamentarios de la Cámara ha decidido que el Congreso suspenda la sesión de control de este miércoles. El Pleno había comenzado con un minuto de silencio por las decenas de víctimas mortales del temporal en Valencia y Albacete y la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, solicitó a la oposición evitar el “rifirrafe” en un día como hoy. Pero pronto el turno de preguntas se ha convertido en la batalla dialéctica de cada semana y el portavoz del PP ha solicitado entonces la suspensión.

La Cámara seguirá con el debate a partir de las 11.00 para convalidar el decreto con la renovación de Radio Televisión Española, ante las quejas del PP en la Junta de Portavoces, que ha reclamado la suspensión total de la sesión de este miércoles.

“Por una cuestión de orden, creo que hoy no procede un debate de este tipo en este pleno y lo ideal sería que reúna a la Junta y todos conjuntamente decidamos suspender esta sesión por respeto a las víctimas de la DANA que afecta a tres comunidades autónomas. Creo que sería lo razonable. Hacer un receso, reunir a la Junta y que hoy mandemos un mensaje claro. Suspendamos el pleno y que el gobierno pueda irse a trabajar y colaborar con el resto de administraciones que están haciendo frente a esta crisis”, le ha dicho Tellado a la presidenta Armengol.

A continuación ha tomado la apalabra el portavoz del PSOE, Patxi López, que ha apoyado la propuesta de Tellado. “Estamos de acuerdo en que podamos hacer una reflexión sobre que no es el momento de la confrontación política en el tono en el que lo estamos teniendo. Por lo tanto, podemos hablar de de suspender el pleno de control de esta sesión”, ha dicho.

Durante las preguntas al Gobierno, el PP había bajado el tono de su crítica en el turno de Cuca Gamarra con María Jesús Montero, que había reclamado explícitamente a la oposición evitar hoy cualquier enfrentamiento en señal de respeto a las víctimas. Pero la cosa fue diferente en las preguntas a Yolanda Díaz.

La diputada del PP, Esther Muñoz, elevó el tono contra la vicepresidenta a cuenta del caso de Íñigo Errejón. “Me gustaría no tener que preguntarle si conocía y tapó el caso de Errejón y luego lo promocionó”. Yolanda Díaz también entró de lleno en la guerra con la bancada popular tras esa pregunta. “El gobierno de España no ampara la corrupcion ni hoy, ni mañana, ni nunca. No somos como ustedes. Sería conveniente que ante un tema tan grave como la corrupcion ustedes tomaran medidas”.

La diputada del PP volvió entonces a la carga, quedando enterrado cualquier intento de la contención inicial mostrada por el respeto a las víctimas. “Le han pillado encrubiriendo”, insistió Muñoz. “Tildó la denuncia como presunta victima, la presunción es siempre sobre el acusdo no sobre la víctima. en un dia como hoy diga la verdad”. Y Yolanda Díaz arremetió con un histórico de la corrupción de los populares.

“La corrupción del PP le ha costado a los españoles más de 60.000 millones de euros. Su corrupcion ha cerrado camas hospilarias, ha precarizado escuelas de nuestros hijos, ha recortado servicios públicos y ha causado un enorme dolor”.

Justo en ese momento, Miguel Tellado propuso la suspensión. En ese momento los grupos han mantenido un largo debate en la Junta de Portavoces puesto que el PP quería cancelar toda la sesión. Como primera medida, Armengol ha decidido cancelar el control al Gobierno, toda vez que tiene potestad para ello, y la mayoría progresista de la Junta de Portavoces ha decantado la votación para que se mantenga el segundo debate, el que aborda la renovación de RTVE. Sobre las comisiones que estaban previstas, fuentes parlamentarias explican que la decisión de mantenerlas recaerá en los presidentes de las mesas correspondientes.

En paralelo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presidirá a las doce del mediodía el Comité de crisis para el seguimiento de los efectos de la DANA, que se reunirá en el Complejo de la Moncloa. Según ha anunciado la Secretaría de Estado de Comunicación en una nota pública, a esa reunión asistirán la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transformación Ecológica y el Reto Demográfico; el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; el ministro del Interior; el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.