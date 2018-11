La reunión constitucionalista convocada por Casado sólo suma a sus socios de UPN y Foro y a un portavoz de Ciudadanos

La cumbre de partidos constitucionalistas que ha convocado este miércoles en el Congreso el presidente del PP, Pablo Casado, solo ha sumado a sus socios de Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Foro Asturias, así como a un portavoz de Ciudadanos, pero no su presidente. Tanto el Partido Aragonés (PAR) como Coalición Canaria (CC) han anunciado que no asistirán.

El PP impulsó esta reunión de trabajo --prevista para las 12.00 horas en el Congreso-- para diseñar una estrategia conjunta en defensa de la unidad de España y la Constitución, en medio del desafío soberanista abierto en Cataluña. Se trata, según este partido, de "hacer frente" al Gobierno de Pedro Sánchez desde las instituciones plasmando esa hoja de ruta común en un documento.

Casado ya explicó este lunes que su objetivo es "visualizar una mayoría" constitucionalista que en el Parlamento con "una posición firme frente al independentismo". "Esperamos que el PSOE esté cuanto antes en esa posición y no dependa para sobrevivir en la Moncloa de los votos de los que quieren romper España", recalcó, para añadir que es la posición que "históricamente han compartido" los socialistas.

El PP quiere evitar que Cs y Vox puedan arrebatarle una de sus banderas tradicionales, como es la defensa de la unidad de España y la Carta Magna. De hecho, el partido anunció esta iniciativa un día después del acto en Alsasua (Navarra) de 'España Ciudadana' en apoyo de la Guardia Civil que impulsó la plataforma de Cs pero al que se sumaron Partido Popular y la formación de Santiago Abascal.

NO ACUDIRÁ RIVERA

Pese a las declaraciones públicas de la dirección del PP asegurando que esperaban que Albert Rivera acudiera a esta cita, finalmente este partido enviará como representante del partido naranja a su portavoz en la Comisión de Justicia del Congreso y vicepresidente primero de la Cámara, Nacho Prendes.

En nombre de UPN asistirá su presidente, Javier Esparza, quien ha explicado que su partido se sentará con "aquellos partidos que convocan para hablar de algo que incumbe a todos, que es lo que está ocurriendo en España". Foro Asturias, por su parte, estará representado por su único diputado en el Congreso, Isidro Martínez Oblanca.

Sin embargo, se han desmarcado de este encuentro Coalición Canaria y Partido Aragonés. La diputada canaria Ana Oramas ha recordado que CC participa en todos los foros en los que se habla de la Carta Magna e incluso apoyó la aplicación del artículo 155 en Cataluña, por lo que consideran que no tienen que demostrar nada. A su juicio, parece haber ahora una competición para ver quién es más constitucionalista y CC no va entrar en esa "batalla" ni dejar que nadie les utilice.

Por su parte, el presidente del PAR, Arturo Aliaga, ha asegurado que no asistirán a esta cita convocada por Casado porque a su partido PAR "no le gustan los frentes contra nadie". Además, ha subrayado que es momento de "consenso". "No se puede excluir al PSOE de esa reunión y diría lo mismo si la convocara el PSOE y excluyera al PP", ha apostillado.

CASADO DICE QUE ES UN "PUNTO DE PARTIDA"

El presidente del PP ha quitado hierro a esas ausencias de CC y PAR y el hecho de que Rivera mande a uno de sus diputados. "Es un punto de partida y vamos a tener varias reuniones en varios ámbitos, con fundaciones, con grupos parlamentarios, con los partidos. La idea es arrancar con la reunión de mañana", ha precisado en los pasillos del Congreso.

Ante el hecho de que el PP haya dejado al PSOE de ese encuentro, el líder del PP ha señalado que es una reunión de los partidos constitucionalistas "en la oposición". "Ojalá el PSOE pudiera integrarse en las líneas de defensa que tenemos contra el independentismo", ha afirmado.