Díaz dice que no tiene espacio en su candidatura "quien esté pensando en cómo garantizar puesto"

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 17 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha vuelto a insistir en este lunes en que respeta el posicionamiento de sus compañeros en relación con el proceso de primarias interno y ha avisado, además, de que "quien esté pensando en cómo se garantiza su puesto o sus privilegios no tiene espacio en esta candidatura".

Díaz, en el municipio malagueño de Vélez-Málaga, donde ha mantenido un encuentro con UPA Andalucía, ha sido cuestionada por los periodistas en relación con los posicionamientos de compañeros en este proceso de primarias, y, en concreto, por el apoyo del senador malagueño Miguel Ángel Heredia, colaborador de Díaz, que ahora apoya al candidato Juan Espadas; insistiendo Díaz en que respeta a todos sus compañeros.

"Respeto a todos mis compañeros, profundamente. Además, así lo he manifestado a lo largo de este tiempo y es tanto el respeto que me merece que no me escucharán nunca, en ningún momento, ninguna descalificación ni a mí ni a nadie de los compañeros que me acompañan en el proyecto respecto a otros compañeros del partido", ha apostillado.

No obstante, ha incidido en que "nosotros defendemos un cambio, una renovación real, donde los militantes sean los que tengan el protagonismo. Cambiar las formas del partido para que unos cuantos no sean los que tomen las decisiones".

"Yo entiendo --ha proseguido-- cuando uno está planteando un cambio de ese calibre, tan profundo, pues hay gente que sabe que en el futuro, dándole la voz a los militantes, rindiendo cuentas a los militantes, pues ya este partido no se va a parecer al partido del pasado y pueden estar más preocupados por cómo le va a ir a ellos y cómo van a mantener su estatus, sus privilegios o su posición personal, de hacer un cambio de verdad, de abrir la organización, dándole la voz a los militantes para que estén los mejores al frente y con mucha generosidad".

Así, Susana Díaz ha dicho que "en este momento lo que quiero es eso, que me acompañen los militantes en libertad para elegir a los mejores".

"Evidentemente quien este pensando en cómo se garantiza su puesto o sus privilegios no tiene espacio en esta candidatura", ha advertido, añadiendo que "esta candidatura es la voz de la militancia para cambiar las formas y el fondo que nos tiene que volver a permitir gobernar en Andalucía con una amplia mayoría", ha concluido.