La dirección de Podemos en La Rioja dimite y dice que el nombramiento de su diputada regional como consejera ha sido "poco honesto"

El equipo técnico de Podemos en La Rioja ha remitido una carta abierta a sus inscritas e inscritos en la región anunciando "su dimisión" y lamentando que el nombramiento de Raquel Romero como consejera del Gobierno de Concha Andreu haya sido "poco honesto".

"Hemos vivido un momento complejo que merece ser compartido con todas y todos en un ejercicio honesto de rendición de cuentas y transparencia, activos que constituyen nuestra manera de hacer política".

En la carta, han expresado que "ser parte de Podemos, ser su dirección, conlleva un esfuerzo añadido en el cumplimiento de los estatutos, los reglamentos y los órganos del Partido".

Así, haciendo una valoración de los hechos, han continuado, "conscientes de que nuestros conocimientos y capacidades no eran todo lo amplios que se debiera y a propuesta de nuestra diputada autonómica, decidimos contar con la colaboración de un grupo de compañeras y compañeros de Castilla-La Mancha: Francis Gil como ideológico destacado, Mario Herrera como brazo ejecutor y Axier Amo como periodista encargado de las relaciones con los medios. Compañeros de partido que accedieron a colaborar".

Pero, explican, "algo cambió durante el proceso. La diputada autonómica y los negociadores centraron la negociación en la consecución de un conjunto de puestos en la Administración autonómica, solicitando entonces al Partido Socialista de La Rioja la cesión de una vicepresidencia y dos consejerías en el Gobierno de progreso".

El Equipo Técnico, máximo órgano de dirección en Podemos, pidió a su diputada autonómica un cambio en la estrategia negociadora. "Y pese a todo, Raquel Romero y los negociadores de Castilla La-Mancha consumaron su amenaza final: votaron contra la investidura de Concha Andreu, quien no accedió a la oferta planteada por Romero y los negociadores".

"Querían enfrentar a nuestra estructura con la estatal"

En el transcurso de la negociación parlamentaria, narran, "fuimos descubriendo las verdaderas intenciones del equipo negociador: llegar a las instituciones de La Rioja para obtener una posición de poder con la que enfrentar a nuestra estructura autonómica con Podemos Estatal; y con el objetivo de conseguir remuneraciones económicas, porque Podemos Castilla La Mancha había perdido tras su salida del Ejecutivo de García-Page".

En el tiempo entre negociación y negociación, "presentamos entonces un documento programático, que hacemos público, para lograr un Gobierno de progreso con objetivos, líneas y medidas concretas para el cambio democrático, económico y humano que La Rioja necesita: Gobernar bien".

La dirección de Podemos puso "una línea roja a la estrategia de Raquel Romero: los negociadores de Castilla La Mancha tenían que abandonar La Rioja o al menos no entrar en la estructura del Gobierno de La Rioja. Por estabilidad institucional, por Salud democrática".

Romero aceptó la condición, "pero propuso integrar al equipo de Castilla La Mancha en el Parlamento de La Rioja. La dirección de Podemos manifestó su discrepancia, pero respetó la capacidad de la diputada de conformar su propio equipo parlamentario".

El equipo técnico eligió a Nazaret Martín y Romero la respaldó como consejera de forma pública y privada. Existen pruebas documentales que garantizan esta afirmación".

El PSOE se felicitó y se congratuló entonces de que los negociadores de Castilla La Mancha no fueran a entrar en el Gobierno de La Rioja. "Y aceptaron como un mal menor su entrada en el Parlamento de La Rioja", explican.

"Todo cambió en los días posteriores. Romero descubrió entonces que no tenía facultad para contratar personal en nuestro Grupo Parlamentario. Necesitaba la autorización de Podemos Estatal, algo que no tenía garantizado tras los enfrentamientos directos ocurridos entre la organización estatal y la propia diputada".

Exigió entonces que los miembros de Castilla La Mancha se integraran en la consejería de Martín, a lo que Martín no accedió. El equipo técnico de Podemos y Nazaret Martín querían conformar el equipo de acuerdo con las normas internas de Podemos: los cargos institucionales deben ser autorizados por la dirección del partido y el personal eventual, de carácter técnico, debía elegirse tras un proceso de selección abierto y libre, donde todos los inscritos y las inscritas pudieran postular su candidatura".

Así, continúan, Raquel Romero "lo rechazó y rompió el acuerdo del equipo técnico. Se opuso públicamente a la decisión tomada por unanimidad, ya que ella también había votado a favor del nombramiento de Nazaret Martín". En una nueva reunión con el Partido Socialista, ambas formaciones llegamos a la conclusión "de que era necesaria una nueva propuesta de nombramiento". El secretario general del PSOE puso entonces como condición que el nombramiento del equipo técnico estuviera avalado por Podemos Estatal. "Y se lo dimos".

En las últimas horas, "ha habido una serie de conductas y actitudes impropias que dañan la democracia interna de Podemos y a nuestra auto organización autónoma y libre, que emana del derecho constitucional y de la propia legislación vigente en materia de partidos políticos". En primer lugar, la diputada Raquel Romero suplantó a Podemos La Rioja a través de Axier Amo, uno de sus colaboradores, enviando un comunicado no oficial que ponía voz a la dirección de Podemos. "Y se hizo con las cuentas sociales de nuestra organización, a las que no tenemos acceso".

En segundo lugar, entregó "un documento falso" a Concha Andreu, en el aseguró que Podemos La Rioja la nombraba Consejera. "La presidenta de La Rioja bien lo sabe". Pese a ello, "fue consciente del chantaje de Romero y el valor de su voto, y dio por válido el documento falso. Entonces anunció su nombramiento".

"Nos enteramos del nombramiento por los medios"

El decreto publicado hoy en la edición del BOR consuma su decisión. "Decisión libre pero decisión sin ética política. Gobernar sin respeto a Podemos, a su democracia y a sus órganos de dirección. Gobernar a cualquier precio, gobernar por gobernar".

"Nos enteramos del nombramiento de Raquel Romero por los medios de comunicación. Nunca el PSOE contactó con nosotros en momentos previos a hacer pública su decisión. La lealtad y la cortesía institucional y política debieran prevalecer siempre".

Esto es "un nombramiento poco honesto porque nunca nos llamaron para explicarnos su decisión, poco ejemplar porque vulnera la ética política y las normas de buen Gobierno que nos dimos en Podemos, un nombramiento poco funcional que deja desactivada la acción parlamentaria de Podemos".

Después de todo ello, finalizan, "nosotros nos vamos ya. Hemos recibido el aliento, el respaldo y apoyo de Podemos Estatal. Y le agradecemos de forma sincera su confianza. Pero ahora lo dejamos todo en manos del Consejo de Coordinación Estatal. Hacemos responsables de cuanto suceda al Consejo de Gobierno y al PSOE. No nos gusta esta forma de hacer política y esta política no es sana, ni honesta, ni ejemplar para La Rioja. No nos hicimos partido para convivir con todo esto".

"Nos conocéis bien. Hemos dedicado a este proyecto nuestras vidas durante más de cinco años, renunciando a tiempo y espacio para nuestras familias y amigos. Intentamos hacer las cosas lo mejor que supimos. Con luces y sombras. Aciertos y desaciertos. Somos conscientes de nuestros errores, y queremos pedir disculpas por ello. Los éxitos colectivos los compartimos en su momento con todas y todos", han finalizado.